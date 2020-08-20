В Совфеде заявили о примитивности позиции Зеленского по Крыму

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Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал примитивной и наивной позицию украинского лидера Владимира Зеленского по крымскому полуострову. Глава Украины надеется, что Крым в скором времени вернётся под юрисдикцию страны.

Позиция Зеленского весьма примитивная и наивная. Президент Украины демонстрирует совершенно поверхностное представление процессов, которые складываются на Украине и в Крыму, — цитирует его РИА Новости.

Свои надежды Зеленский выразил во время визита в Херсонскую область. Его заявление было опубликовано на официальном интернет-представительстве. Также украинский лидер отметил, что киевским властям необходимо брать пример с российской стороны.

Крым после воссоединения с Россией переживает небывалый скачок развития, о котором украинским регионам остается только мечтать, — подытожил Цеков.

Ранее NEWS.ru писал, что в феврале 2020 года Москва отказалась вернуть Крым ради отношений с Великобританией. С таким заявлением выступил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.