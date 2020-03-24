Социологи выяснили, что 75% россиян считает Советское время золотым в истории страны, а 65% сожалеют о распаде СССР. При этом КПРФ на последних думских выборах набрала лишь 19% голосов. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что действующая власть эффективнее использует ностальгию по прошлому, чем коммунистическая партия.

«Левада-центр» провёл в феврале этого года очередной опрос с целью выяснить, как современные россияне относятся к Советскому Союзу и его распаду. Для этого социологи опросили 1614 совершеннолетних людей из 50 субъектов РФ. Оказалось, что спустя почти тридцать лет с тех пор, как СССР перестал существовать, наши сограждане продолжают испытывать к нему самые тёплые чувства и сожалеть, по словам Владимира Путина, о «крупнейшей геополитической катастрофе века».

Как следует из результатов опроса, с тезисом, что союзная эпоха была лучшим временем в истории страны, когда благосостояние и возможности обычных граждан были высоки как никогда, согласны 75% опрошенных (37% выбрали вариант «определённо согласен», ещё 38% — «скорее согласен»). Не согласились с этим утверждением в общей сложности 18% респондентов, ещё шесть не смогли определиться. Вспоминая о «золотых» советских годах, люди чаще всего говорили, что тогда было больше стабильности и уверенности в завтрашнем дне, а также вспоминали о хороших временах и своей молодости или детстве. Упоминали в основном советскую идеологию, дружбу народов, качественные дешёвые товары, доступную медицину и образование, социальную справедливость. О негативных явлениях вроде ГУЛАГа, «железного занавеса» и дефицита в общей сложности вспомнили лишь 8%. При этом подавляющее большинство сказало, что знает об этой эпохе по личному опыту жизни в Советском Союзе или от близких родственников.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Также опрос показал, что 65% сожалеют о прекращении существования СССР. Стоит отметить, что за всю историю опросов лишь однажды меньше половины респондентов заявили, что жалеют о случившемся — в декабре 2012 года их было 49%. А больше всего таких ответов социологи зафиксировали в декабре 2000 года — 75%. Оценивая негативное влияние распада Советского Союза, люди чаще всего сожалеют об утраченном чувстве принадлежности к великой державе, разрушении единой экономической системы, росте недоверия и жестокости между людьми, распаде дружеских и родственных связей, потере ощущения, что ты везде «как дома». 63% участников опроса уверены, что СССР было возможно сохранить, и лишь 26% считают, что судьба государства была предопределена.

Интересно, что при такой мощной ностальгии по коммунистическому прошлому КПРФ на последних думских выборах сумела набрать лишь 19,19% голосов. Даже если прибавить к ним результат «Коммунистов России», то получится 21,46%. Цифры очень далеки от 75% идеализирующих СССР и даже 65% сожалеющих о его распаде.

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв в разговоре с NEWS.ru объясняет этот феномен тем, что партия Геннадия Зюганова в сознании россиян не сумела занять положение правопреемницы КПСС. Более того, он уверен, что и к КПСС отношение у россиян не столь хорошее, как ко всему советскому государству.

Люди не как в СССР хотят, а как в идеальном СССР их мечты. Более того, тут много просто ностальгии по детству, когда не надо было принимать решения. Вот так же некоторые раньше мечтали об идеальной Америке. Константин Калачёв руководитель «Политической экспертной группы» руководитель «Политической экспертной группы»

Говоря же о соотношении КПСС и КПРФ, Калачёв напоминает, что эти партии — не одно и то же: они относятся к разным эпохам, у них разное целеполагание и даже разная идеология.

А чего действительно хотят россияне, ностальгирующие по СССР? Это протест против нынешнего порядка вещей? Это ценности той эпохи? Или это желание перенестись в страну-фантазию? — задаётся вопросом эксперт.

Директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов в разговоре с NEWS.ru сказал, что начиная примерно с 2002-2003 года, согласно данным социологических исследований, тоска электората по СССР стала работать не на коммунистов, а на Владимира Путина, от которого частично распределилась на «Единую Россию».

Геннадий Зюганов Сергей Булкин/NEWS.ru

Коммунисты никак не могут аккумулировать этот электорат во многом потому, что они просто неэффективны технологически, застряли в очень жёстких идеологических рамках и не предлагают интересной повестки. Поэтому они замкнуты внутри своего идеологического гетто, и, в принципе, и администрацию президента, и их конкурентов это устраивает. Григорий Добромелов директор Института прикладных политических исследований директор Института прикладных политических исследований

Эксперт указывает на то, что в большей степени сейчас ностальгию по Советскому Союзу эксплуатирует именно глава государства, и это в некоторой степени показывает, что запрос на стабильность сохраняется, особенно сейчас, когда ситуация не стабильна.

Но если посмотреть на цифры «Левады» ретроспективно, то видно, что динамика не очень большая: по многим вопросам в рамках статистической погрешности. Это говорит о том, что это довольно устойчивый паттерн, который в свою пользу будет использовать власть, а никак не коммунисты, — сказал Добромелов.

Ближайшие выборы в Госдуму состоятся в 2021 году, и у коммунистов есть шанс на своём, по сути, поле отыграть что-то у партии власти. Сумеют ли они учесть ошибки прошлого и предложить избирателю привлекательную картину будущего — покажет подсчёт голосов.

Над материалом также работал Сергей Изотов.