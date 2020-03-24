Социологи выяснили, что 75% россиян считает Советское время золотым в истории страны, а 65% сожалеют о распаде СССР. При этом КПРФ на последних думских выборах набрала лишь 19% голосов. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что действующая власть эффективнее использует ностальгию по прошлому, чем коммунистическая партия.
«Левада-центр»
Как следует из результатов опроса, с тезисом, что союзная эпоха была лучшим временем в истории страны, когда благосостояние и возможности обычных граждан были высоки как никогда, согласны 75% опрошенных (37% выбрали вариант «определённо согласен», ещё 38% — «скорее согласен»). Не согласились с этим утверждением в общей сложности 18% респондентов, ещё шесть не смогли определиться. Вспоминая о «золотых» советских годах, люди чаще всего говорили, что тогда было больше стабильности и уверенности в завтрашнем дне, а также вспоминали о хороших временах и своей молодости или детстве. Упоминали в основном советскую идеологию, дружбу народов, качественные дешёвые товары, доступную медицину и образование, социальную справедливость. О негативных явлениях вроде ГУЛАГа, «железного занавеса» и дефицита в общей сложности вспомнили лишь 8%. При этом подавляющее большинство сказало, что знает об этой эпохе по личному опыту жизни в Советском Союзе или от близких родственников.
Также опрос показал, что 65% сожалеют о прекращении существования СССР. Стоит отметить, что за всю историю опросов лишь однажды меньше половины респондентов заявили, что жалеют о случившемся — в декабре 2012 года их было 49%. А больше всего таких ответов социологи зафиксировали в декабре 2000 года — 75%. Оценивая негативное влияние распада Советского Союза, люди чаще всего сожалеют об утраченном чувстве принадлежности к великой державе, разрушении единой экономической системы, росте недоверия и жестокости между людьми, распаде дружеских и родственных связей, потере ощущения, что ты везде «как дома». 63% участников опроса уверены, что СССР было возможно сохранить, и лишь 26% считают, что судьба государства была предопределена.
Интересно, что при такой мощной ностальгии по коммунистическому прошлому КПРФ на последних думских выборах сумела набрать лишь 19,19% голосов. Даже если прибавить к ним результат «Коммунистов России», то получится 21,46%. Цифры очень далеки от 75% идеализирующих СССР и даже 65% сожалеющих о его распаде.
Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв в разговоре с NEWS.ru объясняет этот феномен тем, что партия Геннадия Зюганова в сознании россиян не сумела занять положение правопреемницы КПСС. Более того, он уверен, что и к КПСС отношение у россиян не столь хорошее, как ко всему советскому государству.
Люди не как в СССР хотят, а как в идеальном СССР их мечты. Более того, тут много просто ностальгии по детству, когда не надо было принимать решения. Вот так же некоторые раньше мечтали об идеальной Америке.
Говоря же о соотношении КПСС и КПРФ, Калачёв напоминает, что эти партии — не одно и то же: они относятся к разным эпохам, у них разное целеполагание и даже разная идеология.
А чего действительно хотят россияне, ностальгирующие по СССР? Это протест против нынешнего порядка вещей? Это ценности той эпохи? Или это желание перенестись в страну-фантазию? — задаётся вопросом эксперт.
Директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов в разговоре с NEWS.ru сказал, что начиная примерно с 2002-2003 года, согласно данным социологических исследований, тоска электората по СССР стала работать не на коммунистов, а на Владимира Путина, от которого частично распределилась на «Единую Россию».
Коммунисты никак не могут аккумулировать этот электорат во многом потому, что они просто неэффективны технологически, застряли в очень жёстких идеологических рамках и не предлагают интересной повестки. Поэтому они замкнуты внутри своего идеологического гетто, и, в принципе, и администрацию президента, и их конкурентов это устраивает.
Эксперт указывает на то, что в большей степени сейчас ностальгию по Советскому Союзу эксплуатирует именно глава государства, и это в некоторой степени показывает, что запрос на стабильность сохраняется, особенно сейчас, когда ситуация не стабильна.
Но если посмотреть на цифры «Левады» ретроспективно, то видно, что динамика не очень большая: по многим вопросам в рамках статистической погрешности. Это говорит о том, что это довольно устойчивый паттерн, который в свою пользу будет использовать власть, а никак не коммунисты, — сказал Добромелов.
Ближайшие выборы в Госдуму состоятся в 2021 году, и у коммунистов есть шанс на своём, по сути, поле отыграть что-то у партии власти. Сумеют ли они учесть ошибки прошлого и предложить избирателю привлекательную картину будущего — покажет подсчёт голосов.
Над материалом также работал Сергей Изотов.
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