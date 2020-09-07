Совет Европы: РФ недостаточно работает над свободой собраний

Комитет министров Совета Европы (СЕ) признал недостаточными меры по улучшению свободы собраний в РФ. Международное ведомство считает, что предпринятые властями России «позитивные шаги» недостаточны для «засвидетельствования ощутимого прогресса».
Ещё в 2017 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал нарушения по жалобам 23 граждан РФ, которые в РФ не получили согласования на проведение публичных мероприятий. По мнению юристов, чиновники должны были обеспечить системные реформы в данной сфере. Но в реальности ситуация со свободой собраний осталась прежней.
В комитете министров подчеркнули: граждан по-прежнему задерживают на «спонтанных» митингах, а ряд единичных пикетов квалифицируют как единую массовую акцию,
Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Лихтенштейна подали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на Чехию. Княжество требует возвращения земель, конфискованных в конце Второй мировой войны.
Площадь земель, которые Лихтенштейн хочет получить обратно, в десять раз превышает нынешнюю территорию княжества. Власти оспаривают суверенитет Чехии над более чем двумя тысячами квадратных километров, которые включат барочную резиденцию Вальтице и неоготический замок Леднице.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен