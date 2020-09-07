Совет Европы: РФ недостаточно работает над свободой собраний

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Комитет министров Совета Европы (СЕ) признал недостаточными меры по улучшению свободы собраний в РФ. Международное ведомство считает, что предпринятые властями России «позитивные шаги» недостаточны для «засвидетельствования ощутимого прогресса».

Ещё в 2017 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал нарушения по жалобам 23 граждан РФ, которые в РФ не получили согласования на проведение публичных мероприятий. По мнению юристов, чиновники должны были обеспечить системные реформы в данной сфере. Но в реальности ситуация со свободой собраний осталась прежней.

В комитете министров подчеркнули: граждан по-прежнему задерживают на «спонтанных» митингах, а ряд единичных пикетов квалифицируют как единую массовую акцию, пишет газета «Коммерсантъ». В СЕ пришли к выводу, что Кремль не выполнил постановление ЕСПЧ, и обязал его вновь отчитаться по принятым мерам до июня 2021 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Лихтенштейна подали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на Чехию. Княжество требует возвращения земель, конфискованных в конце Второй мировой войны.

Площадь земель, которые Лихтенштейн хочет получить обратно, в десять раз превышает нынешнюю территорию княжества. Власти оспаривают суверенитет Чехии над более чем двумя тысячами квадратных километров, которые включат барочную резиденцию Вальтице и неоготический замок Леднице.