Телеведущий Владимир Соловьёв заявил, что послание Владимира Путина Федеральному собранию было «самым интересным» за всё время президентства. При этом, комментируя отставку правительства, он вспомнил критиков, которые утверждали якобы о «застое» в российской политике.
Хотелось бы сказать: «Куда делись все те, кто кричал о застое?». Кому там померещился застой? — задался вопросом Соловьёв в эфире телеканала «Россия 1».
Ранее NEWS.ru сообщал, что американские СМИ сделали выводы из решения об отставке правительства РФ. Журналисты считают, что предложенные Путиным конституционные изменения повлияют на баланс власти в стране. Большие полномочия в итоге получат парламент, премьер-министр, Госсовет.