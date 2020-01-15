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КПРФ пока не определилась с решением поставить на должность главы правительства Михаила Мишустина. Однако его считают профессионалом, которым он зарекомендовал себя на посту главы ФНС.

Внеочередное заседание фракции по этому вопросу состоится 16 января. Зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков уже высказал мнение, что Мишустин сумел наладить серьёзный рабочий подход с руководством всех фракций, что говорит...