Владимир Соловьёв Владимир Соловьёв Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Телеведущий Владимир Соловьёв заявил, что послание Владимира Путина Федеральному собранию было «самым интересным» за всё время президентства. При этом, комментируя отставку правительства, он вспомнил критиков, которые утверждали якобы о «застое» в российской политике.

Хотелось бы сказать: «Куда делись все те, кто кричал о застое?». Кому там померещился застой?задался вопросом Соловьёв в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее NEWS.ru сообщал, что американские СМИ сделали выводы из решения об отставке правительства РФ. Журналисты считают, что предложенные Путиным конституционные изменения повлияют на баланс власти в стране. Большие полномочия в итоге получат парламент, премьер-министр, Госсовет.

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