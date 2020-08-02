СМИ узнали, где проведут свои отпуска Путин, Зюганов и Жириновский

https://static.news.ru/photo/a590fab4-d530-11ea-9213-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Зюганов Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поедет на свою родину, в Орловскую область, чтобы провести там остаток лета. Он навестит родственников, полюбуется цветущими пейзажами, займётся делами на своей пасеке.

Поеду, поздороваюсь, помогу своим пчёлам, они сейчас мёд носят, — цитирует политика KP.RU.

Владимир Жириновский собирается на море. Он хочет поехать в Ейск, а оттуда колесить по Азовскому морю. В планах главы ЛДПР — побывать в пансионате «Айвазовское» в Крыму.

Услышать шум моря, ухи скушать прямо на берегу — ведро, рыбка такая белая и лучок там, и зелень, всё, что надо, — делится планами Жириновский.

Наталья Поклонская без колебаний выбрала для отдыха родной Крым. Она собирается отдыхать и загорать на пляже. К тому же бывший прокурор республики мечтает всласть наговориться с родными.

Меня в бейсболке, в очках, с хвостиком на голове мало кто узнаёт, — шутит депутат Госдумы.

Виталий Милонов едет в Чечню на шашлыки и в Кузбасс «по грибы». Там, по словам политика, есть такие леса, где проще наткнуться на медведя, чем на человека.

Михаил Мишустин от отпуска отказался из-за загруженности на работе. Планы президента Владимира Путина на отпуск пока неизвестны. Возможно, он возьмёт пару дней, чтобы съездить на Урал или в Сибирь, побыть на природе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутат украинской Рады, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук приехал в Крым. Медведчук прибыл на полуостров вместе с семьёй, чтобы провести отпуск.