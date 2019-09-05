Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал призыв американских конгрессменов ввести новые ограничительные меры против российских властей.
Ранее председатель и старший республиканец комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгел и Майкл Маккол предложили ввести против России новые санкции в связи с прошедшими в Москве митингами.
Это очередное грубое проявление вмешательства в дела РФ, — считает политик.
По его словам, американские конгрессмены «позволяют себе транслировать искажённую информацию, основанную на двойных стандартах». Кроме того, в связи с этими призывами послу Штатов в РФ Джону Хантсману уже направлено приглашение на встречу с членами комиссии, передаёт
На протестных акциях, организованных не допущенными на выборы в Мосгордуму кандидатами, правоохранители задержали около 1,7 тысячи человек. Большинство задержанных отпустили без последствий, однако ряд участников митингов стали фигурантами уголовных дел. В основном им инкриминируют насилие в отношении представителей власти. По ряду дел уже вынесены приговоры суда. News.ru, в частности, писал о том, что Данила Беглец, задержанный после митинга 27 июля, получил два года тюремного заключения.