https://static.news.ru/photo/d4c83916-d016-11e9-b985-fa163e074e61_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал призыв американских конгрессменов ввести новые ограничительные меры против российских властей.

Ранее председатель и старший республиканец комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгел и Майкл Маккол предложили ввести против России новые санкции в связи с прошедшими в Москве митингами.

Это очередное грубое проявление вмешательства в дела РФ, — считает политик.

По его словам, американские конгрессмены «позволяют себе транслировать искажённую информацию, основанную на двойных стандартах». Кроме того, в связи с этими призывами послу Штатов в РФ Джону Хантсману уже направлено приглашение на встречу с членами комиссии, передаёт ТАСС .

На протестных акциях, организованных не допущенными на выборы в Мосгордуму кандидатами, правоохранители задержали около 1,7 тысячи человек. Большинство задержанных отпустили без последствий, однако ряд участников митингов стали фигурантами уголовных дел. В основном им инкриминируют насилие в отношении представителей власти. По ряду дел уже вынесены приговоры суда. News.ru, в частности, писал о том, что Данила Беглец, задержанный после митинга 27 июля, получил два года тюремного заключения.