Слуцкий назвал «политическим манёвром» заявление Трампа по делу Навального

https://static.news.ru/photo/4568882e-ef6f-11ea-b4ef-fa163e074e61_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент США Дональд Трамп занял выжидательную позицию по ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, такая «выжидательная» тактика может быть своего рода «политическим манёвром».

Позиция Трампа пока более выжидательная и конструктивная, он не спешит с голословными обвинениями России в ситуации вокруг Навального, пока у него нет на руках каких-либо подтверждений от германской стороны. Но нельзя исключать, что его заявление может быть также политическим манёвром, — отметил Слуцкий в интервью РИА Новости.

Он напомнил что в аналогичной ситуации со Скрипалями Вашингтон бездоказательно заявлял о причастности Москвы. Слуцкий призвал дождаться «конкретики» со стороны ФРГ.

Всё это наводит на мысль о возможности очередной геополитической провокации. Почему кто-то должен верить заявлениям Меркель и не доверять Лукашенко? Нужны веские доказательства, — подытожил Слуцкий.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолёта, следовавшего из Томска в Москву. Оппозиционер был госпитализирован в одну из омских больниц, где ему диагностировали кому. 22 августа Навального медицинским спецбортом доставили в университетскую клинику Charité в Берлине. Через два дня немецкие врачи заявили, что россиянин был отравлен ингибиторами холинэстеразы.

2 сентября военные токсикологи в Германии установили, что оппозиционер Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждёт ответа на официальный запрос по этому делу.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет поводов сомневаться в выводах ФРГ о произошедшем с российским оппозиционером Алексеем Навальным, но США пока данными по этому не делу не располагают. Хозяин Белого дома заявил также, что он будет «очень разозлён» в случае подтверждения причастности РФ к случившемуся.