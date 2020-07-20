Слуцкий назвал настоящую причину внесения Кадырова в чёрный список

https://static.news.ru/photo/f2eb3b8c-caa7-11ea-b2c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал введение санкций против главы Чечни Рамзана Кадырова очередным недружественным шагом американской администрации.

Основания для внесения в чёрные списки абсолютно голословны. Кадыров был и остаётся патриотом России. Очевидно, именно этот факт является настоящей причиной рестрикций, — заявил парламентарий журналистам.

Слуцкий выразил сомнения, что санкции США как-то повлияют на эффективность Кадырова на посту главы Чеченской Республики.

Глава комитета Госдумы напомнил, что обвинения в нарушении прав человека являются серьёзным утверждением. Они могут быть подтверждены только в суде, в противном случае являются клеветой на одного из авторитетных руководителей российских регионов.

Россия найдёт способ применить ответные меры на это вопиющее и противоправное решение Госдепа, — отметил Слуцкий.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Россия не оставит санкции США против Кадырова без ответа. Дипломат отметила, что в Москве «будет сложно ответить зеркально, но что-нибудь придумаем».

Госдепартамент США внёс Кадырова в чёрный список 20 июля. Американские власти считают, что глава Чечни причастен к нарушению прав человека в республике. Речь идёт о пытках и внесудебных казнях десятилетней давности.

NEWS.ru писал, что сам Кадыров не оставил внесение в чёрный список без внимания. Он обратился к Помпео с оружием в руках. Политика сфотографировали с двумя пулемётами ПКП «Печенег» на фоне стеллажей с пулемётами Калашникова (АК-74). Снимок в Instagram был подписан так: «Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!».

Внесение в чёрный список означает запрет на въезд в Штаты. Этот запрет распространяется также на супругу Кадырова Медни Кадырову и его дочерей Айшат и Карину.