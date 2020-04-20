Слуцкий назвал нападки Штатов на Китай «звериным эгоизмом»

https://static.news.ru/photo/56d5fcb8-8309-11ea-bcb9-fa163e074e61_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава думского комитета по международным отношениям Леонид Слуцкий раскритиковал Вашингтон за обвинения в адрес Китая в распространении коронавируса.

США продолжают проповедовать звериный эгоизм на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Как только кривая заболеваемости немного стабилизировалась, в Вашингтоне сразу начали говорить о возможной ответственности или даже наказании Китая за вспышку COVID-19, — приводит слова парламентария его пресс-служба.

Политик отметил, что США в очередной раз используют приёмы недобросовестной конкуренции с целью обеспечить собственное доминирование. Однако они выглядят особенно цинично в условиях борьбы людей за жизнь.

По мнению Слуцкого, Китай является не сообщником COVID-19, но одной из его жертв. Депутат подчеркнул, что сегодня необходимо проявлять солидарность, а не искать виноватых.

Ранее NEWS.ru писал, что нападки США на КНР прокомментировал эксперт Российского института стратегических исследований Сергей Михайлов. Он считает, что таким образом американский лидер Дональд Трамп старается замаскировать собственные неудачи в борьбе с инфекцией и повысить собственный рейтинг.