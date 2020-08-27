Слуцкий назвал цель формирования в России резерва сил для Белоруссии

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Формирование резерва сотрудников правоохранительных органов России по просьбе властей Белоруссии вовсе не означает планов по силовому вмешательству. Напротив, оно превентивно направлено против реализации «украинского сценария» в республике, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, белорусы должны самостоятельно разобраться в том, что происходит на их родине, и решить, как жить дальше, «но без диктовки извне по методичкам «цветных революций», передаёт РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью Сергею Брилёву заявил, что Москва имеет обязательства перед Минском в сфере безопасности и белорусский лидер Александр Лукашенко поднимает этот вопрос. Он уточнил, что необходимости в применении российских сил в Белоруссии пока нет, и выразил надежду, что такой необходимости не появится и в дальнейшем. Президент РФ отметил, что Москва сформировала резерв из сотрудников силовых структур для помощи Республике Беларусь, однако эти отряды не будут использоваться, пока «экстремистские элементы в Белоруссии не перейдут границ».

Путин подчеркнул, что Москва и Минск имеют «теснейшую кооперацию и родственные связи», при этом Россия в условиях происходящих в соседней стране событий ведёт себя сдержаннее и нейтральнее, чем Европа и США.

В Белоруссии уже вторую неделю продолжаются масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. По официальным данным, в очередной раз победил Лукашенко с поддержкой более чем в 80%. Однако протестующие считают, что результаты недостоверны и победу на самом деле одержала Светлана Тихановская.

Ранее NEWS.ru писал, что Координационный совет (КС) Белоруссии прокомментировал заявление Путина о формировании в РФ резерва военных для использования на белорусской территории. Там выразили сожаление в связи с этим решением.