«Не слышат Путина»: экоскандал в Ульяновске дошёл до Госдумы и Совфеда

Громкий экологический скандал разразился в Ульяновске. В городе напротив здания областного парламента неизвестные спилили голубые ели, которые росли там более 20 лет. Уничтожение деревьев смахивало на настоящую спецоперацию. История уже обрастает детективными подробностями: мэрия отказывается раскрывать собственника участка, где росли ели, а общественники и депутаты заявляют о возможной коррупционной составляющей, указывая, что торговля землёй стала едва ли не главным бизнесом ульяновских властей. К расследованию случившегося уже подключились депутат Госдумы и член Совета Федерации.

«Выглядело как диверсия»

Вырубка сразу нескольких голубых елей, возраст которых, по разным оценкам, составляет от 20 до 30 лет, а также лип под окнами здания областного парламента вызвала бурный общественный резонанс. Местные власти, судя по всему, спровоцировали экологический конфликт, который может вскрыть схемы, связанные с порядком выделения земельных участков.

Драма разыгралась ранним утром в воскресенье, 5 декабря. Неизвестные люди на грузовых автомобилях КамАЗ без регистрационных знаков приехали в центр города и бензопилами стремительно спилили несколько деревьев. Местные жители рассказали NEWS.ru, что люди сумели задержать один автомобиль и вызвали полицию. По словам очевидцев, «всё это выглядело как нападение или диверсия».

Член Совета Федерации Айрат Гибатдинов Социальные сети

Затем события стали развиваться в необычном русле. Первый заместитель главы Ульяновска Алексей Гаев в интервью местным СМИ заявил, что участок, где росли ели, находится в частной собственности и город к случившемуся непричастен.

Рубить ценные породы без разрешения нельзя. Город вырубку не разрешал. Порубочный билет не выдавался. Написано обращение в полицию и природоохранную прокуратуру. Будем добиваться возбуждения уголовного дела и требовать высадить на месте срубленных такие же крупномерные ели, — заявил Гаев.

Очевидно, что после этого историю попытались спустить на тормозах. В частности, глава города Дмитрий Вавилин до сих пор не обозначил свою позицию по поводу произошедшего, а его пресс-служба сообщила, что «участок с кадастровым номером 73:24:040704:51 находится в частной собственности и предназначен для индивидуального жилищного строительства, при этом в разрешении на строительство управлением архитектуры и градостроительства было отказано».

Пресс-секретарь главы города Алексей Сорокин в разговоре с NEWS.ru уточнил, что собственник земли — юридическое лицо, однако назвать его отказался, сославшись на тайну персональных данных.

Источник NEWS.ru в городской администрации, в свою очередь, уточнил: участок, о котором идёт речь, разделён на две части, одна из которых представляет собой зону зелёных насаждений:

Именно это вызывает вопросы, правовую оценку должны дать правоохранительные органы, — сказал собеседник.

Источник в региональной прокуратуре сказал NEWS.ru, что расследование инцидента уже ведётся. Кроме того, с соответствующим заявлением к областному прокурору сегодня обратился член Совета Федерации Айрат Гибатдинов. По его словам, «были срублены здоровые деревья — многолетние ели, без соответствующих на данные работы разрешений». Сенатор призвал «принять меры прокурорского реагирования по данному нарушению природоохранного законодательства и привлечению виновных к ответственности».

Член Совета Федерации Айрат Гибатдинов council.gov.ru

В Ульяновске же тем временем невнятное поведение местных властей некоторые склонны считать неслучайным.

По отмашке властей?

По заявлению члена облпарламента Матвея Володарского, вырубка деревьев под окнами здания заксобрания стала «вопиющим примером царящего произвола». В разговоре с NEWS.ru он связал произошедшее с действиями ряда групп застройщиков, которые, по его словам, аффилированы с местными властями.

Я уверен, что эта вырубка проводилась при наличии пусть устной, но отмашки городских властей. Иначе никто бы на это просто не решился, — заявил Володарский.

По его словам, в городе сформировалась власть, которая «не слышит президента страны» и которая «готова всё застроить». К слову, Владимир Путин действительно регулярно касается экологической повестки. В частности, в одном из своих недавних выступлений он указывал, что «проблемы окружающей среды, экологии всегда были и остаются в ряду наиболее чувствительных, важных для общества тем», а «многие живут по принципу «после нас — хоть потоп».

Дом Советов Ульяновска sinelschikov.info

Экс-глава региональной Общественной палаты Дмитрий Ежов подтвердил NEWS.ru, что «городские власти воспринимают землю как ключевой ресурс и бизнес». По его словам, в этих вопросах очень часто присутствует коррупционная составляющая. При этом Ежов не исключил, что таковая имеется и в нынешней истории.

Изначально там была красивая аллея. Затем её тихонько вывели из кадастра, она оказалась не защищена. Сначала у этого участка был один собственник — бизнесмен Аюпов. Он хотел там построить офисный центр, но ему не позволили. Затем участок перепродали, — рассказал он.

Ежов подчеркнул, что власти не хотят защищать зелёные насаждения и сегодня получили очередной конфликт. С ним согласился депутат Ульяновской городской думы Геннадий Бударин, который признал, что «деревья спилили по беспределу».

Это, видимо, какие-то очень бесстрашные люди. Если они всё сделали по закону и прозрачно, то зачем надо было скручивать с грузовиков номера? — заявил он NEWS.ru.

Бударин также возмутился, что городские власти фактически хранят молчание, и призвал главу региона Алексея Русских вмешаться в ситуацию. Последний, к слову, тоже пока не прокомментировал инцидент.

На разгорающийся экологический конфликт уже обратили внимание в Госдуме. Депутат нижней палаты парламента Алексей Куринный заявил NEWS.ru, что подключится к выяснению всех обстоятельств этой истории. По его словам, местные власти «раздербанили огромное количество земельных участков, отобрав у горожан места отдыха», а если бы такое случилось в центре Москвы или Петербурга, то виновные «через час были бы задержаны».