https://static.news.ru/photo/1bea47ac-dd0b-11e9-a44c-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шойгу Фото: Сергей Булкин/News.ru

Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал надуманными заявления главы Счётной палаты Алексея Кудрина о раздутом российском оборонном бюджете.

Кудрин периодически выступает с тезисом о том, что нынешний уровень оборонных расходов и расходов на ОПК является неподъёмным бременем для экономики России. В ответ на это Шойгу посоветовал экономистам работать над ростом доходов вместо того, чтобы бояться больших расходов, передаёт газета «Московский Комсомолец» .

Надо бояться не больших расходов, а маленьких доходов, и именно над этим надо работать нашим экономистам. Просто говорить «расходы на оборону избыточны» — следовать давно прошедшей моде. Это всё равно, что в сегодняшних условиях жизни носить кримпленовый пиджак, который считался самым последним писком моды в 1972 году, — добавил Шойгу.

Как ранее писал News.ru, Шойгу рассказал журналистам о своём отношении к алкоголю. По словам руководителя оборонного ведомства, спиртное он не употребляет совсем.

В процессе разговора Шойгу также порассуждал на тему введения запрета на распитие алкоголя в министерствах. Он подчеркнул, что это «будет очень сложно сделать в каждом ведомстве».