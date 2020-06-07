Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о том, что уже с 9 июня в столице прекращает действовать режим самоизоляции. На смену ему приходит «режим самосохранения», а большинство неработающих предприятий откроются в течение ближайших двух недель. Вместе с тем, эксперты, опрошенные NEWS.ru, назвали последние решения столичного градоначальника неоднозначными, особенно на фоне отсутствия резкого снижения общероссийских эпидемиологических показателей.

То, чего так давно ждали любители спорта, родители засидевшихся дома детей и прочие «заросшие» за время «самоизоляции» москвичи, случилось — с 9 июня коронавирусные ограничения в столице начинают активно снимать, и уже к 23 числу их почти не останется. Хотя, если посмотреть на статистику по заболеваемости, нельзя сказать, что такое решение напрашивалось: всю последнюю неделю ежедневно фиксировалось около двух тысяч новых больных, и никакого заметного спада не было. Но это голые цифры, сам мэр утверждает, что «уже несколько недель — медленно, но верно — пандемия идёт на спад. Снижается количество новых случаев заражения, из больниц выписывается больше людей, чем вновь поступает на койки». К тому же 6 июня сам президент Владимир Путин призвал выходить из ограничений по коронавирусу «осознанно, спокойно, но как можно быстрее». И этот сигнал был услышан.

Итак, с 9 июня в Москве больше не нужно получать пропуска для поездок на общественном транспорте, отменяется также режим прогулок по графику. Теперь на улицу могут без ограничений выходить все, включая пожилых людей. В этот же день откроют свои двери салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники, агентства по трудоустройству, общественные организации, киностудии, студии звукозаписи и научные институты. Без помех можно будет посещать кладбища, а творческие коллективы вернутся к репетициям.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Спустя неделю стоматологи начнут осуществлять плановый приём, вернутся к работе библиотеки, риэлторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу. Можно будет сходить в зоопарк или музей. Отдельные счастливчики, которым достанется билет, попадут на спортивные мероприятия (их посещаемость будет ограничена 10% от вместимости стадиона). Начнут принимать посетителей и кафе, правда, пока что только на летних верандах.

Но уже к 23 числу бары и рестораны вернутся к полноценной работе, откроются фитнес-клубы и бассейны. И, что для многих очень важно, заработают детские сады. Также любители здорового образа жизни смогут вернуться на турники, дети — на качели, а бабушки — на лавочки. Но эпидемия ещё не закончена. Режим самоизоляции снят, теперь будем жить в режиме «самосохранения и бережного отношения к окружающим», как описал его Собянин.

Гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов в разговоре с NEWS.ru отметил, что действия московских властей по борьбе с коронавирусом оказались адекватными и эффективными.

Масочный режим и резкое потепление значительно снизили риски распространения инфекции в последние дни. Поэтому прекращение режима самоизоляции вполне логично. Конечно, риски новой вспышки эпидемии всегда существуют. Думаю, власти Москвы располагают необходимыми возможностями для стабилизации ситуации в этом случае. Однако вероятность новой волны коронавируса в Москве в ближайшее время относительно невысока. Дмитрий Орлов гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций» гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций»

Президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов отметил неоднозначность такого решения, особенно в свете того, что по России мы не видим резкого снижения эпидемиологических показателей.

Вопрос о снятии практически всех ограничений в супермегаполисе с одной из самых высоких плотностей населения, в городе, который является центром коммуникации и логистики всей страны, является закономерным. Думаю, что эта мера вынужденная, вызванная либо экономическими, либо политическими причинами. Либо их сочетанием. Поскольку такой информации в общественном доступе нет, делать выводы невозможно. Алексей Куртов президент Российской ассоциации политических консультантов президент Российской ассоциации политических консультантов

Политтехнолог Алёна Август также отметила странность решения о таком резком снятии ограничений на фоне того, что данные статистики пока что не стали значимо низкими.

Больше похоже на то, что администраторы сдались, видя на улицах массовое неисполнение предписаний. Сложно прогнозировать последствия, но по опыту некоторых регионов, где плотность населения гораздо ниже московской, после резкой «вольницы» приходилось откатывать назад и возвращать режим ограничений, так как возникали новые очаги. А уж у нас в Москве мало везунчиков, кому до работы пешком. Алёна Август политтехнолог политтехнолог

Таким образом, Сергей Собянин взял на себя большие риски. Фактически, получается, что он первый объявил о победе над коронавирусом в России и имеет шансы набрать очков этом фоне. Однако, если затея со снятием ограничений обернётся вспышкой заболеваемости накануне столь важного для Кремля голосования по Конституции, риск может обернуться оглушительным поражением.

Над материалом также работал Сергей Изотов.