Сенатор объяснил отказ Госдумы от индексации пенсий работающим

https://static.news.ru/photo/85efdd48-8dc1-11eb-b9be-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский объяснил, почему Госдума отклонила индексацию пенсий работающим пенсионерам. Необходимость этого осознают обе палаты парламента, но в данной ситуации необходимо более детально разработать проект закона.

По словам сенатора от Курской области, Госдума отклонила законопроекты по индексации пенсий работающим не потому, что выступает против решения этого вопроса. Депутаты согласны, что индексация необходима и она справедлива, приводит слова Рязанского «Политика сегодня».

Это поручение находится в стадии выполнения. Сегодня вопрос не согласован только в объёмах. Всех ли категорий работающих пенсионеров это коснётся или это будет выработано в зависимости от объемов заработков, — пояснил сенатор.

Рязанский также заявил, что хочет всё-таки «обнадёжить» работающих пенсионеров: президент не снял вопрос об индексации им пенсий. Но в любом случае требуются серьёзные согласования вопроса, так как речь идёт о довольно приличной сумме из бюджета. А предложенные законопроекты были не готовы и внесены поспешно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на пленарном заседании 24 марта Госдума отклонила три законопроекта об индексации пенсий работающим пенсионерам, предложенных оппозиционными партиями — ЛДПР, КПРФ и «Справедливой Россией».