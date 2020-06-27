Сенатор назвал «оправданиями» слова о вине РФ в сносе памятника Коневу

https://static.news.ru/photo/ad48a1b8-b946-11ea-adab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ondrej Deml/CTK/Global Look Press

Высказывания главы района Прага-6 Ондржея Коларжа о вине РФ в сносе памятника маршалу Ивану Коневу в чешской столице — это просто оправдания, связанные с негативной реакцией на инцидент. С таким заявлением выступил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Коларж ранее говорил, что в сносе монумента виновата российская сторона, так как посольство страны в Праге отказалось разместить его на своей территории. Он заявил, что «если бы Россия не начала то, что начала, памятник стоял бы на месте по сей день».

По словам сенатора, глава пражского района в ответ на демонтаж монумента негативную реакцию не только из РФ. Также к инциденту плохо отнеслась, как сказал член комитета Совфеда, значительная часть общества в Чехии.

Война с памятниками — вещь крайне недостойная. Вообще человек, который не уважает свою историю, который не уважает деяния своих предшественников, — этот человек не заслуживает уважения как такового, — цитирует Цекова телеканал RT.

лава округа Прага-6 также сообщил, что ответ России на снос памятника вызвал широкий резонанс в Чехии: всплыло то, что дед чиновника был связан с гестапо, затем начались акции на месте памятника. Он добавил, что огорчён реакцией президента Милоша Земана и премьера Андрея Бабиша на снос памятника, но уверен, что жители чешских деревень его поддерживают.

Напряжённость между странами обострилась в апреле после демонтажа памятника маршалу СССР Ивану Коневу в Праге и переноса его в музей. В Москве восприняли это как нарушение Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве от 1993 года.

После этого в чешских СМИ появились сообщения о том, что в страну якобы приехал русский шпион, чтобы отравить ответственных за снос памятника.

5 июня МИД Чехии направил посольству РФ в Праге ноту с уведомлением о высылке из страны двух сотрудников диппредставительства.

Как ранее писал NEWS.ru, обвинения России в сносе памятника маршалу Ивану Коневу от главы района Прага-6 Ондржея Коларжа — это просто грязная возня, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.