«СБУ перестала стесняться»: Вассерман о гибели переговорщика от Украины

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с NEWS.ru не исключил, что за гибелью участника делегации Киева на переговорах с Москвой по ситуации на Украине Дениса Киреева стоит Служба безопасности Украины. Парламентарий подчеркнул, что «СБУ перестала стесняться» и пошла на «политическое убийство в чистом виде». По его словам, Кремль вряд ли обвинят в случившемся. Об убийстве Киреева ранее сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Если украинский депутат говорит о том, что это дело рук киевского филиала ЦРУ США... Ну СБУ ещё при [Викторе] Ющенко стала всецело подчинена Вашингтону, а при [Петре] Порошенко там вообще целый этаж отвели для специалистов из ЦРУ. Это очередное преступление террористической группировки Украина. Таких преступлений очень много, но если долгое время убийства, организуемые СБУ, официально оформляли как суицид, то теперь и вовсе перестали стесняться. Это уже даже не провокация. Это политическое убийство в чистейшем виде, — добавил Вассерман.

Во времена президента Украины Виктора Януковича Киреев занимал высокие должности в Укрэксимбанке и Ощадбанке.

Переговоры между делегациями России и Украины впервые с начала спецоперации РФ прошли в Белоруссии 28 февраля. В числе представителей Киева был Денис Киреев. Во второй встрече спустя несколько дней он участия уже не принимал.

Бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров ранее заявил, что на Украине на протяжении восьми лет вёлся террор против пророссийски настроенного населения. Он отметил, что речь идёт не только о гражданах ДНР и ЛНР, но и о рядовых украинцах. По его словам, для этих целей к людям применялись пытки.

Он также добавил, что на Украине никто не удивляется уголовным делам против пенсионеров, которые публикуют поздравления в честь Дня Победы в социальных сетях.