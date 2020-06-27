Самолёты США вновь провели разведку вдоль побережья Крыма и Кубани

https://static.news.ru/photo/c7a933a4-b899-11ea-82bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Steve Lynes/flickr.com

Американский морской разведывательный самолёт P-8A Poseidon совершил полёт вдоль побережья Крыма и Кубани. Он длился несколько часов, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

P-8A Poseidon вылетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии. Он приблизился к российскому побережью на Чёрном море на расстояние 100-130 км. Самолёт длительное время кружил к юго-западу от Севастополя, а затем совершил пролеты к югу от Крыма, а также к западу от Новороссийска.

Накануне российские истребители осуществили перехват американских самолётов-разведчиков P-8A Poseidon и RC-135W и самолёта-заправщика KC-135, выполнявших задания над Чёрным морем. Также накануне стратегический разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk провёл полёт вблизи Крыма, Кубани, границ России на Кавказе, Абхазии, Южной Осетии в воздушном пространстве Грузии, а также вдоль линии разграничения в Донбассе и прилегающих к нему российских регионах — Белгородской, Воронежской и Ростовской областей.

Ранее Россию обвинили в изучении системы противовоздушной обороны США и других стран НАТО, включая наземные радары воздушного наблюдения. Повод так считать Западу дали зафиксированные 16 июня полёты российских бомбардировщиков вблизи Аляски. Они были перехвачены, хоть и не нарушали воздушное пространство США.

Как считается, Москва заинтересована в одновременной проверке своих возможностей обнаружения и отслеживания. Однако у НАТО пока мало инструментов для ответа российской стороне: некоторые инициативы на уровне альянса блокируются Турцией, писал NEWS.ru.