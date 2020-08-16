Рябков: РФ и США должны рассмотреть все факторы стратегической стабильности

https://static.news.ru/photo/d2fd5332-dfbf-11ea-bb64-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

РФ считает необходимым донести до коллег из США во время ходе предстоящих переговоров в австрийской Вене обязательность обсуждения всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность. В частности, стороны должны зафиксировать взаимосвязь между стратегическим наступательным и оборонительным вооружением, считает заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

В столице Австрии 17-18 августа состоится саммит по стратегической стабильности между российским дипломатом специальным представителем главы США по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли. Предыдущий раунд переговоров прошёл в Вене 22 июня 2020 года, пишет «Коммерсантъ».

Мы не можем, скажем, ограничиваться только тематикой боезарядов или транспарентности. Нам нужно сфокусироваться на проблематике носителей, — отметил Рябков.

Он подчеркнул, что для стратегической стабильности необходимо отработать дальнейшее обсуждение перспективных систем, разрабатываемых в Соединённых Штатах Америки.

Предложение России по саммиту Совета безопасности ООН с участием Ирана и Германии остаётся на столе даже после заявления лидера Соединённых Штатов Америки. Сложившаяся ситуация требует, чтобы переговоры не откладывали, считает замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Накануне глава США отметил, что вряд ли одобрит предложение президента России Владимира Путина об организации саммита СБ ООН в режиме онлайн для обсуждения событий в Персидском заливе. Он подчеркнул, что «подождёт до окончания выборов» руководителя США, в которых он примет участие.

Президент РФ в очередной раз подтвердил приверженность Москвы соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию ситуации с ядерной программой Ирана. Российский лидер призвал Совет Безопасности ООН провести онлайн-саммит с привлечением Тегерана и Берлина по этой сделке.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Соединённые Штаты Америки не имеют права требовать вновь применить санкции Совбеза ООН в отношении Ирана, так как США перестали быть участниками ядерной сделки, считает глава МИД Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф. По мнению дипломата, Белый дом знает, что подобные предложения незаконны.