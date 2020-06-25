Рябков оценил книгу экс-советника по нацбезопасности президента США

https://static.news.ru/photo/ff51dd1a-b6e1-11ea-a927-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dwi Anoraganingrum via www.imago/Global Look Press

Публикация книги воспоминаний экс-советника по нацбезопасности президента США Джона Болтона демонстрирует, что дипломатия сейчас стоит перед совершенно новыми задачами, в частности, исчезла уверенность, что конфиденциальные обсуждения не станут достоянием гласности. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Мы не можем быть уверенными, что какие бы то ни было обсуждения — деликатные, какие-то дискретные, конфиденциальные, доверительные — по каким-то причинам вдруг не станут достоянием гласности, — цитирует его РИА Новости.

Таким образом Рябков прокомментировал выход воспоминаний Болтона, который, в частности, достаточно откровенно рассказывает о переговорах на высшем уровне, в том числе с российской стороной, в которых он принимал участие. Кроме того, он приводит данные некоторых закрытых совещаний в Белом доме, свидетелем которых он являлся, будучи советником президента США Дональда Трампа.

Рябков заявил, что для публикации таких данных раньше потребовались бы десятки лет и принятие решения о рассекречивании. Он добавил, что если в советские времена можно было быть уверенным, что «слива» компромата не будет, то теперь ситуация не так однозначна. Он привёл в пример публикации через WikiLeaks, расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера. По мнению Рябкова, дипломаты сейчас «ходят как по минному полю».

Как писал NEWS.ru, суд в Америке разрешил публикацию книги «Комната, где всё произошло: мемуары из Белого дома» Джона Болтона, несмотря на возражения со стороны Белого дома. В мемуарах политика описывается ряд моментов, связанных с работой национального лидера Штатов. В частности, Болтон в книге написал, что Трамп во время их совместной государственной деятельности не знал, является ли Финляндия частью России и имеет ли Великобритания ядерное оружие.