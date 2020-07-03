Рябков назвал историю с радиацией над Европой американской пропагандой

https://static.news.ru/photo/98aec98a-bde7-11ea-9b9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oskar Eyb/http://imagebroker.com/Global Look Press

Утверждения, что испытания Россией перспективных вооружений могли стать причиной повышения радиационного фона над Северной Европой, абсолютно безосновательны. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Обратил внимание на эти материалы. Это не первый и не последний случай. Увидим в дальнейшем ещё немало поводов, когда с американской стороны последуют информационные вбросы — и анонимные, и от имени ответственных лиц. Вбросы по поводу продолжающихся наших работ в сфере развития перспективных систем ядерного сдерживания, — цитирует РИА Новости дипломата.

Он отверг подобные увязки и назвал их элементами пропаганды, способом американцев посеять неуверенность, особенно среди европейцев.

Рябков подчеркнул, что Москва предлагала и будет дальше предлагать Вашингтону заниматься тематикой перспективных систем, изучать факторы, влияющие на стратегическую стабильность, с упором на те перспективные американские системы, которые оказывают крайне дестабилизирующий характер на всю ситуацию.

Дипломат добавил, что Россия, в отличие от США, свои озабоченности предпочитает обсуждать профессионально и за закрытыми дверями. Он напомнил, что в Штатах любят делать серьёзные заявления, не предоставляя доказательств. Достаточно вспомнить, подчеркнул Рябков, историю с талибами, которым РФ якобы предлагала деньги за убийство американских солдат в Афганистане.

Как писал NEWS.ru, норвежские наблюдатели зафиксировали в начале июня превышение уровня радиоактивных веществ недалеко от границы с российским Кольским полуостровом. Специалисты выявили йод-131, финские и шведские наблюдатели позже обнаружили цезий-134, цезий-137, кобальт-60 и рутений-103. Они предположили, что радионуклиды поступили со стороны запада России, возможно, из-за повреждения топливного элемента на АЭС.

Некоторые западные СМИ написали, что уровень радиации над Северной Европой мог повыситься из-за испытания Россией «Посейдона» и «Буревестника».

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о поиске источника радиационного выброса над Северной Европой. По его словам, превышение уровня концентрации радиоактивных изотопов над частью континента небольшое и оно не угрожает здоровью людей и окружающей среде. Заявления о том, что на их территориях не было выбросов радиации в атмосферу, агентству добровольно представили 33 государства.

Национальный институт общественного здравоохранения и окружающей среды (RIVM) в Нидерландах опроверг сообщения о том, что Россия может являться источником радиации в Северной Европе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что система радиационного мониторинга России не фиксировала каких-либо чрезвычайных ситуаций о повышении уровня радиации над Северной Европой.