Директор Департамента информации и печати российского МИД Мария Захарова рассказала, что Россия вернула Украине две ноты по поводу Крыма.
По её словам, в первой Украина выразила протест в связи с раскопками и земляными работами в Крыму. Во второй ноте Киев потребовал отчёта о мерах, принимаемых Россией в борьбе с коронавирусом в Крыму и Донбассе,
Ранее NEWS.ru сообщал, что Мария Захарова раскритиковала сообщения чешских СМИ о якобы российских кибератаках на сектор энергетики и объекты здравоохранения.
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