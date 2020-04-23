https://static.news.ru/photo/10114aca-8576-11ea-97c9-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Директор Департамента информации и печати российского МИД Мария Захарова рассказала, что Россия вернула Украине две ноты по поводу Крыма.

По её словам, в первой Украина выразила протест в связи с раскопками и земляными работами в Крыму. Во второй ноте Киев потребовал отчёта о мерах, принимаемых Россией в борьбе с коронавирусом в Крыму и Донбассе, пишет Lenta.ru.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Мария Захарова раскритиковала сообщения чешских СМИ о якобы российских кибератаках на сектор энергетики и объекты здравоохранения.