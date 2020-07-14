Россия снова разрешила Венесуэле не выплачивать долг

https://static.news.ru/photo/63b2dff4-c5ef-11ea-ae93-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jimmy Villalta/Global Look Press

Государственная дума России ратифицировала соглашение о реструктуризации кредита Венесуэле. Платёж отложили на три года.

По состоянию на начало 2020 года остаток долга составлял $3.4 млрд. Погашение его основной части намечено на 2023-2026 года. Каждые шесть месяцев Каракас должен переводить по $342 млн, следует из документа, размещённого в Системе обеспечения законодательной деятельности.

Кроме того, американское государство будет выплачивать проценты в размере $66.5 млн в год. Последний платёж должен состояться 30 сентября 2026 года.

За последние четыре года РФ трижды реструктуризировала кредиты Венесуэле.

В 2011 году Каракас получил от России кредит на $4 млрд. Страна собиралась потратить деньги на покупку российских товаров. Однако цены на нефть обвалились, а в американском государстве начался экономический кризис, что привело к росту долга.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия поддерживает позицию президента Венесуэлы Николаса Мадуро по развитию диалога с венесуэльской оппозицией. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи с венесуэльским коллегой Хорхе Арреасой.