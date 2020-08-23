Россия не ведёт переговоров с оппозиционными силами Белоруссии

Российская сторона не ведёт переговоров с координационным советом оппозиции Белоруссии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Нет, у нас нет каналов связи и какие-либо переговоры не ведутся, — заявил он, отвечая на вопрос о том, пробует ли Россия наладить контакт с оппозиционными силами республики.
По его словам, Москва пока точно не знает платформу и требования оппозиции. При этом Песков подчеркнул, что речь не идёт «о каких-то тезисах, которые они озвучивают в связи с внутриполитической ситуацией» в стране.
Мы не собираемся в это вмешиваться, — отметил он.
Пресс-секретарь рассказал, что в Кремле видели «некие документы, которые верстались вот этими людьми», в которых «больший акцент смещался в сторону от взаимодействия с Россией». Он добавил, что российской стороне больше импонируют политики в Белоруссии, выступающие «за последовательное продолжение линии на союзнические отношения, на взаимовыгодное партнёрство между нашими двумя братскими странами».
На уточняющий вопрос, идёт ли, «проще говоря», речь о белорусском лидере, Песков ответил, что «проще говорить не нужно, нужно говорить как есть»,
Ранее NEWS.ru писал, что силовики задержали членов президиума координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Сергея Дылевского и Ольгу Ковалькову. По данным ГУВД Минска, Ковалькову и Дылевского задержали в рамках административного дела за попытку организовать несанкционированный митинг на Минском тракторном заводе.
В состав координационного совета оппозиции вошли авторитетные в Белоруссии лица: лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич, бывший директор Купаловского театра, экс-дипломат Павел Латушко, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и другие.
Совет заявлял, что не ставит своей целью изменение конституционного строя для выхода из политического кризиса, выступает за диалог с властями и проведение новых выборов.
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