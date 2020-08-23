Россия не ведёт переговоров с оппозиционными силами Белоруссии

https://static.news.ru/photo/1c549834-e5f0-11ea-808d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thibault Savary/Global Look Press

Российская сторона не ведёт переговоров с координационным советом оппозиции Белоруссии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Нет, у нас нет каналов связи и какие-либо переговоры не ведутся, — заявил он, отвечая на вопрос о том, пробует ли Россия наладить контакт с оппозиционными силами республики.

По его словам, Москва пока точно не знает платформу и требования оппозиции. При этом Песков подчеркнул, что речь не идёт «о каких-то тезисах, которые они озвучивают в связи с внутриполитической ситуацией» в стране.

Мы не собираемся в это вмешиваться, — отметил он.

Пресс-секретарь рассказал, что в Кремле видели «некие документы, которые верстались вот этими людьми», в которых «больший акцент смещался в сторону от взаимодействия с Россией». Он добавил, что российской стороне больше импонируют политики в Белоруссии, выступающие «за последовательное продолжение линии на союзнические отношения, на взаимовыгодное партнёрство между нашими двумя братскими странами».

На уточняющий вопрос, идёт ли, «проще говоря», речь о белорусском лидере, Песков ответил, что «проще говорить не нужно, нужно говорить как есть», передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что силовики задержали членов президиума координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Сергея Дылевского и Ольгу Ковалькову. По данным ГУВД Минска, Ковалькову и Дылевского задержали в рамках административного дела за попытку организовать несанкционированный митинг на Минском тракторном заводе.

В состав координационного совета оппозиции вошли авторитетные в Белоруссии лица: лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич, бывший директор Купаловского театра, экс-дипломат Павел Латушко, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и другие.

Совет заявлял, что не ставит своей целью изменение конституционного строя для выхода из политического кризиса, выступает за диалог с властями и проведение новых выборов.