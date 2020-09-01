Российского посла вызвали в МИД Дании из-за перехвата самолёта

https://static.news.ru/photo/2c4175a2-ec74-11ea-82a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

В МИД Дании вызвали российского посла в королевстве Владимира Барбина после того, как истребитель Су-27 ВВС РФ был поднят на перехват иностранных военных самолётов над Балтийским морем. Ранее в НАТО заявили, что российский истребитель 28 августа перехватил бомбардировщик США в воздушном пространстве Дании.

Мы серьёзно относимся к нарушению Россией воздушного пространства Дании и считаем это неприемлемым. Необходимо, чтобы все стороны, включая Россию, придерживались базовых принципов международного законодательства. Это сообщение было передано сегодня российскому послу, — цитирует РИА Новости главу МИД Дании Йеппе Кофода.

В посольстве РФ в Дании пока не прокомментировали эту ситуацию.

Как писал NEWS.ru, в Минобороны России опровергли заявление Североатлантического альянса о нарушении государственной границы Дании российским истребителем Су-27. В ведомстве подчеркнули, что 28 августа истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота поднимался для опознавания и недопущения нарушения государственной границы РФ стратегическим бомбардировщиком В-52Н ВВС США. В Минобороны РФ уточнили, что Су-27 сопровождал американский бомбардировщик над нейтральными водами Балтийского моря и не нарушал Международные правила использования воздушного пространства, а также границы других государств.

Ранее в НАТО заявили, что российский истребитель Су-27 перехватил бомбардировщик В-52 ВВС США над Балтийским морем, при этом нарушив воздушное пространство НАТО. Отмечается, что по данным Североатлантического альянса, нарушение границ произошло в районе острова Борнхольм, который принадлежит к воздушному пространству Дании.