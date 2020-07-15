Российский МИД призвал Грузию прекратить провокации на границе

https://static.news.ru/photo/a8374958-c6d5-11ea-bde3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство иностранных дел отметило участившиеся случаи незаконного пересечения границ Грузии с Россией, а также с частично признанными государствами Абхазия и Южная Осетия. Ведомство призвало грузинскую сторону отказаться от провокаций.

В МИД отметили, что ждут от Тбилиси активной разъяснительной работы с населением. Это должно помочь предотвратить новые случаи нарушения правил перенесения границы, говорится на сайте МИД.

Призываем грузинские власти положить конец провокационным действиям и заявлениям, использовать все имеющиеся диалоговые форматы с Россией, Абхазией и Южной Осетией, включая региональные Механизмы по предотвращению и реагированию на инциденты, Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье и неформальный переговорный канал Григорий Карасин — Зураб Абашидзе, для решения существующих проблем во взаимовыгодном конструктивном ключе, — подчеркнули там.

Москва готова решать вопросы с пересечением границы гибко и неполитизированно. Кроме того, участившиеся случаи нарушений доказывают важность скорейшего начала переговоров Грузии с Абхазией и Южной Осетией по делимитации и демаркации границы.

МИД перечислил четыре случая незаконного пересечения границы, в двух из которых нарушители были вооружены.

Ранее NEWS.ru писал, что Комитет государственной безопасности Южной Осетии сообщил о происшествии на государственной границе. По словам представителей ведомства, гражданин Грузии открыл стрельбу из охотничьего ружья по пограничникам.