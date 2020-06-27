Российские Ту-142МК провели разведку над Баренцевым и Норвежским морями

Российские противолодочные самолёты Ту-142МК выполнили полёты над Баренцевым и Норвежским морями, а также над Тихим океаном. Их сопровождали истребители США и Норвегии.
Как сообщает Минобороны РФ, лайнеры двигались над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств.
При этом американский противолодочные самолёты уже второй день подряд проводят разведывательные полёты вдоль Черноморских рубежей РФ. Ранее Россию обвинили в изучении системы противовоздушной обороны США и других стран НАТО, включая наземные радары воздушного наблюдения. Повод так считать Западу дали зафиксированные 16 июня полёты российских бомбардировщиков вблизи Аляски. Они были перехвачены, хоть и не нарушали воздушное пространство США.
Как считается, Москва заинтересована в одновременной проверке своих возможностей обнаружения и отслеживания. Однако у НАТО пока мало инструментов для ответа российской стороне: некоторые инициативы на уровне альянса блокируются Турцией, писал NEWS.ru.
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