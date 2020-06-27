Российские Ту-142МК провели разведку над Баренцевым и Норвежским морями

https://static.news.ru/photo/5a21226e-b89a-11ea-b0df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Российские противолодочные самолёты Ту-142МК выполнили полёты над Баренцевым и Норвежским морями, а также над Тихим океаном. Их сопровождали истребители США и Норвегии.

Как сообщает Минобороны РФ, лайнеры двигались над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств.



При этом американский противолодочные самолёты уже второй день подряд проводят разведывательные полёты вдоль Черноморских рубежей РФ. Ранее Россию обвинили в изучении системы противовоздушной обороны США и других стран НАТО, включая наземные радары воздушного наблюдения. Повод так считать Западу дали зафиксированные 16 июня полёты российских бомбардировщиков вблизи Аляски. Они были перехвачены, хоть и не нарушали воздушное пространство США.

Как считается, Москва заинтересована в одновременной проверке своих возможностей обнаружения и отслеживания. Однако у НАТО пока мало инструментов для ответа российской стороне: некоторые инициативы на уровне альянса блокируются Турцией, писал NEWS.ru.