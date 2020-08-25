«России это не нужно»: Киселёв объяснил, кому выгодно отравление Навального

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Гендиректор МИА «Россия Сегодня» Дмитрий Киселёв прокомментировал выводы немецких врачей о возможном отравлении оппозиционера Алексея Навального веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. По его словам, если блогера действительно отравили, то виновных надо искать на Западе, среди его партнёров и финансистов.

Если Навального и правда отравили, хотя немецкие врачи не представили пока ни одного документа, то выгодно было это только западным кураторам. Они — единственные, кто в этом был заинтересован, — заявил журналист в интервью изданию «Политика Сегодня».

По его словам, России Навальный никак не мешал своей деятельностью. Тут к нему все привыкли, поэтому ни у кого не было мотивов что-либо подсыпать ему в чай. Такая тактика, по мнению Киселёва, вполне характерна для представителей Запада. В целом, версия с якобы отравлением напомнила журналисту историю с постоянными обвинениями в адрес президента США Дональда Трампа в его сговоре с Россией.

Если Навального и отравили, то это американцы или англичане. Просто, чтобы бросить очередную подлянку... Это в их стилистике. «Отравленный» Навальный им интереснее неотравленного, — подчеркнул Киселёв в своём Telegram-канале.

Навальному стало плохо утром 20 августа на борту самолёта, который летел из Томска в Москву. Оппозиционер потерял сознание в полёте, и воздушное судно было решено посадить в аэропорту Омска. Там Навального передали медикам, которые констатировали кому. Одной из первоначальных причин ухудшения состояния оппозиционера медики называли отравление. Позднее в омском Минздраве заявили, что ядов в организме Навального обнаружено не было. Соратники политика считают, что оппозиционера отравили.

Берлинская организация Cinema for Peace выступила с инициативой транспортировки Навального в берлинскую клинику Charite. Почти сутки омские врачи не разрешали транспортировку политика, объясняя это нестабильным состоянием пациента, однако утром 22 августа его доставили в Германию.

25 августа немецкие медики обнародовали первые результаты обследования Навального. Согласно их данным, Навальный мог быть отравлен веществом группы ингибиторов холинэстеразы. Однако точно это вещество пока не установлено. Для этого потребуется ещё один обширный анализ, писал NEWS.ru.