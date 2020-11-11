Роскомнадзор обвинил YouTube в цензуре из-за запрета фильма о крушении MH17

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Роскомнадзор потребовал, чтобы компания Google LLC, владеющая видеохостингом YouTube, восстановила доступ к материалам интернет-издания «Украина.ру», в частности открыла для просмотра выложенный на YouTube документальный фильм о крушении малайзийского Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.

Роскомнадзор обратился с требованием к компании Google LLC вернуть доступ к материалам сетевого издания «Украина.ру», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Российский регулятор отмечает, что американская компания вновь применяет в отношении российских СМИ акты цензуры, нарушает принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.

В конце октября Роскомнадзор сообщал о том, что зарубежные интернет-площадки, такие как Google, Facebook и Twitter, системно применяют цензуру в отношении российских СМИ, писал NEWS.ru. При этом обращения к администрации интернет-ресурсов с требованием снять ограничения для российских изданий игнорируются, отмечают в ведомстве.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также выступала с критикой политики американских интернет-компаний по монополизации онлайн-пространства и цензуре российских СМИ.