РФ выдала аккредитацию первому дипломату от правительства талибов

Москва выдала акредитацию первому афганскому дипломату от правительства талибов (движение «Талибан» признано в РФ террористическим, деятельность запрещена). Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, афганский дипломат приехал в Россию в прошлом месяце. Слова российского министра приводит РИА Новости.

Хотел бы отметить, что прибывший в прошлом месяце в Москву первый афганский дипломат, направленный новыми властями, получил аккредитацию в нашем министерстве, — сказал Лавров на конференции стран-соседей Афганистана.

По словам главы российского МИД, несмотря на нехватку управленческого опыта, финансово-экономические ограничения и давление со стороны США, новому правительству Афганистана «в целом удаётся справляться с поддержанием государства на плаву». В числе успехов Лавров назвал положительные результаты на контртеррористическом направлении и работу по соблюдению прав человека.

Кабул активно работает над расширением дипломатических и экономических связей. Отмечаем постепенно налаживание торгово-экономического взаимодействия, прежде всего, со странами региона, бизнес-структуры которых проявляют интерес к Афганистану, — также отметил глава российского МИД.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в китайский город Тунси. Там проходит встреча глав МИД стран — соседей Афганистана.

По имеющейся информации, Лавров после визита в Китай проведёт региональную поездку, а на следующей неделе у него запланирован ряд встреч в Москве.