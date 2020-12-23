РФ объявила двух колумбийских дипломатов персонами нон грата

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Послу Колумбии в Москве выражен протест в связи с безосновательной высылкой двух российских дипломатов из Боготы. Исходя из принципа взаимности, Россия объявила persona non grata двух сотрудников диппредставительства этого государства, сообщили в МИД РФ.

В МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Республики Колумбия в Российской Федерации Aльфонсо Лопес Кабальеро, которому был выражен протест в связи с безосновательным решением колумбийской стороны о высылке двух дипломатов посольства России в Боготе, — говорится в заявлении МИД РФ.

По мнению российских дипломатов, этот шаг не соответствует духу «традиционно дружественных и взаимоуважительных отношений», сложившихся между двумя странами.

Послу заявлено, что, исходя из принципа взаимности, российская сторона объявляет persona non grata двух сотрудников дипломатического представительства Колумбии в Москве, — сообщили в МИД.

Как писал NEWS.ru, два российских дипломата были высланы из Колумбии. Об этом сообщили источники в правительстве страны. Отмечается, что речь идёт об Александре Паристове и Александре Белоусове. Они провели в стране более двух лет. Российские дипломаты якобы осуществляли вербовку информаторов в городе Кали. При этом они занимались не только военным шпионажем, но и экономическим. Дипломатов интересовала информация об эксплуатации минеральных ресурсов.

Оба дипломата покинули Колумбию авиарейсом Богота — Амстердам — Москва. МИД РФ не раз называл обвинения во вмешательстве во внутренние дела других государств бездоказательными.