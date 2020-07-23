РФ настаивает на независимом расследовании катастрофы MH17

https://static.news.ru/photo/19e8e056-ccf4-11ea-a307-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Ermochenko/Global Look Press

Россия настаивает на независимом международном расследовании крушения малазийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины. Расследование Нидерландов считать таковым невозможно. Об этом говорится в заявлении российского МИД о позиции РФ на 75-й сессии Генассамблеи ООН.

В соответствии с резолюцией СБ ООН 2166 настаиваем на полном, тщательном и независимом международном расследовании катастрофы рейса МН17 над территорией Украины на основе неопровержимых фактов, — отмечается в заявлении ведомства.

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. К тому времени на востоке Украины уже шла гражданская война.

Журналисты проекта Bellingcat на своём ресурсе доказывали, что лайнер был сбит ракетой, которую привезли в Донбасс из России. Они нашли в соцсетях множество видео и фотографий, запечатлевших переброску летом 2014 года «Буков» (зенитная установка) российскими солдатами (53-й бригады из Курска) на границу с Украиной. В Bellingcat утверждают, что опознали на кадрах от 17 июля из Донбасса «Бук» 53-й бригады по таким приметам, как следы от закрашенного номера, повреждения резинового брызговика над гусеницей и единственному отличающемуся от других катку.

К похожим выводам пришла и международная следственная группа. В неё вошли специалисты Нидерландов, Украины, Малайзии, Бельгии и Австралии. В июне 2019 года следователи нашли четырёх человек (трое — граждане России и один украинец), которые могут быть причастны к авиакатастрофе. Это бывший сотрудник ФСБ РФ и экс-командующий ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчинённые Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. По данным следствия, первые трое являются гражданами РФ, а Харченко имеет украинское гражданство.

Как ранее писал NEWS.ru, в прокуратуре Нидерландов сообщили, что рассмотрение дела о крушении малайзийского Boeing (рейс МН17) на востоке Украины по существу начнётся не раньше 2021 года.