https://static.news.ru/photo/89c69cea-6847-11ea-9804-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия направила Ирану гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом. В настоящее время прорабатываются дальнейшие шаги по данному вопросу.

Это было сделано, и возможные дальнейшие шаги в этом направлении нами прорабатываются, — передаёт РИА Новости слова замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.

Всего в мире коронавирусом заболели более 182 тысяч человек, поправились — 78 тысяч, умерли — 7,1 тысячи.

В России заболевание диагностировано у 93 человек. 90 из них — граждане России, 2 — КНР, 1 — Италии. Из больниц были выписаны по выздоровлению: 2 гражданина КНР, 1 гражданин России и 1 гражданин Китая. Также были выписаны россияне, эвакуированные с лайнера Diamond Princess из Японии.

Как ранее писал NEWS.ru, иранский клирик, член избирающего Высшего руководителя страны Совета экспертов Хашем Батхайи стал жертвой коронавируса. Мужчина умер в госпитале города Кум, куда был доставлен 14 марта.