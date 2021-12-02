РФ и Сан-Марино подписали соглашение об отмене виз

Глава МИД РФ Сергей Лавров и государственный секретарь Сан-Марино Лука Беккари подписали соглашение об отмене виз. Дипломаты поставили подписи под документом на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме, сообщается на сайте госсекретариата южноевропейской республики.

После выступления госсекретаря Беккари на пленарном заседании самым важным моментом дня стала встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, с которым в качестве свидетельства и без того прекрасных отношений между двумя странами и обоюдного желания вести дальше вопросы сотрудничества, поднятые в ходе недавних визитов в Москву, состоялось подписание соглашения об отмене виз, — отмечается в сообщении.

Госсекретариат Сан-Марино проиллюстрировал сообщение снимком с церемонии подписания соглашения с Москвой.

Ранее стало известно, что межправительственное соглашение между Россией и Сан-Марино по отказу от визовых требований может быть подписано в ближайшее время, заявил в середине сентября Сергей Лавров. Как подчеркнул министр, Россия выразила надежду, что по мере нормализации санитарно-эпидемиологической обстановки у стран получится активизировать туристические связи.