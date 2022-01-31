С барского стола: ресторан Лепса оказался в центре браконьерского сандала

Распространившаяся в Сети информация о продаже браконьерского мяса в столичный ресторан заинтересовала членов Совета по правам человека при президенте (СПЧ). По словам члена совета Кирилла Кабанова, в России действует нелегальный бизнес по убийству диких животных и продаже мяса в элитные заведения. Он уверен, что такая деятельность осуществляется под прикрытием отдельных сотрудников правоохранительных органов, которые получают доход с нелегальной охоты.

Информация о задержании браконьеров впервые появилась на сайте «Русский криминал» в его Telegram-канале «ВЧК-ОГПУ». В публикации говорится , что в октябре 2021 года в Иркутской области задержали браконьеров, которые «под предлогом защиты леса» незаконно убивали медведей. По сведениям издания, правоохранительные органы прекратили расследование, «видимо, по звонку из Москвы». Мясо, по информации СМИ, отправляли в московский ресторан вице-президента Crocus Group Эмина Агаларова и певца Григория Лепса «Лесной» — якобы по заказу шеф-повара Рустама Тангирова.

К публикации были приложены скриншоты из WhatsApp: утверждалось, что это переписка браконьеров с клиентами, в том числе из «Лесного». Также посты сопровождали фотографии и видеозаписи, на которых несколько человек радостно позируют с ружьями у трупов медведя и медвежат. По данным СМИ, преступники расстреляли спящую в берлоге медведицу и её детёнышей.

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Историей заинтересовалась член СПЧ журналистка Марина Ахмедова. В Facebook она переписала историю со ссылкой на Telegram-канал и отметила, что в таких случаях, вероятно, «остаётся единственное наказание — огласка и бойкот заведения».

В меню «Лесного» и правда есть «Томлёная в печи медвежатина с дикой вишней и мятым картофелем» — это часть сезонного меню, вместе с блюдами из трески, косули, сердца оленя, мяса кабана и фазана. Однако в ресторане отрицают связь с браконьерами — в пресс-службе заведения сообщили NEWS.ru, что закупают продукты только у проверенных поставщиков в соответствии с нормами Роспотребнадзора и Россельхознадзора. Там подчеркнули, что располагают всеми документами, подтверждающими законность происхождения мяса.

Охота на медведя и употребление мяса дичи в РФ не запрещены законом. Ни с какими браконьерами ресторан не сотрудничает и браконьерство категорически осуждает, — подчеркнули в «Лесном».

Сейчас юристы ресторана «прорабатывают вопрос» об обращении в правоохранительные органы для возбуждения дело о клевете. В пресс-службе назвали скриншоты переписок браконьеров, опубликованные в Telegram, сфабрикованными.

В Минприроды России NEWS.ru заявили, что «продолжается официальное расследование для установления всех обстоятельств», и порекомендовали обратиться в правоохранительные органы, которые принимали решение о возбуждении дела. NEWS.ru направил запрос в МВД России и ГУ МВД по Иркутской области.

Информация о браконьерстве уже заинтересовала другого члена СПЧ, Кирилла Кабанова. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что проблема касается не только «Лесного» — в Москве около десятка ресторанов, закупающих мясо у браконьеров. Кроме того, по его «оперативным данным», у «больших начальников госкорпораций есть повара, которые заказывают эту дичь».

Это целое направление. Есть животные, которые не подлежат вольерному разведению — например, кабан и косуля. Лося в вольерах практически нет — стреляют лося, медведя в вольерах практически нет — стреляют медведя, стреляют рысь, стреляют бобров, — подчеркнул он.

Miroslav Kushnirenko/Russian Look/Global Look Press

По словам Кабанова, местные охотники вряд ли будут убивать животных на продажу. Несмотря на то что они с советских времён привыкли заготавливать на зиму собственное мясо, браконьерство они считают аморальным, потому что это делается на продажу. Поэтому незаконной охотой занимаются «молодые ребята», которые таким образом быстро зарабатывают на дорогую технику.

У них, как правило, правоохранители в бригадах. Ходили слухи, что даже сотрудники местных спецслужб там бывают, поскольку мясо поставляется не только на продажу, но и начальникам, — добавил член СПЧ.

Правозащитник подчеркнул, что подобный формат браконьерства — системный бизнес. При этом у конечных покупателей, ресторанов, «все бумажки есть, что они якобы готовят мясо по лицензиям». Он уверен, что происхождение медвежатины можно выяснить, но «поскольку в основном все эти рестораны являются элитной историей, это считается совершенно нормальным».

По словам Кабанова, на Дальнем Востоке чёрный рынок стимулируют граждане Китая — они сами занимаются контрабандой мяса. Кроме того, преступники «покупают» сотрудников местных правоохранительных органов, обеспечивая себе защиту.