Жители Чечни, Дагестана и Тувы чаще всего голосуют в поддержку действующей власти, а меньше всего лояльность руководству страны проявляют избиратели в Костромской области и Хабаровском крае. Об этом говорится в июньском рейтинге фонда «Петербургская политика», с которым ознакомился NEWS.ru. Эксперты проанализировали главные избирательные кампании, в том числе голосование по поправкам в Конституцию РФ, и составили индекс электоральной управляемости российских регионов. При этом в докладе отмечается, что положение в рейтинге пока не позволяет говорить о влиянии этих цифр на кадровую политику Кремля.

При составлении индекса эксперты учитывали место, которое тот или иной регион занял в ходе федеральных избирательных кампаний по проценту проголосовавших за Владимира Путина, «Единую Россию» и поддержавших изменения в Основной закон. Как пояснил NEWS.ru президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, на этот показатель влияют несколько факторов.

Прежде всего речь идёт об исторической и электоральной традиции, в том числе обусловленной степенью сакральности власти, о степени административной мобилизации и вписанности избиркомов во властную вертикаль, о понимании (или его отсутствии) региональными властями задач легитимности, логика которой предполагает, что итоговые цифры не противоречат представлениям избирателей о настроении и поведении окружающих, о наличии сильных оппонирующих игроков, а также о доле крупных городов в численности населения региона. Михаил Виноградов президент фонда «Петербургская политика» президент фонда «Петербургская политика»

В результате лидером рейтинга с большим отрывом от остальных субъектов РФ стала Чечня, население которой с 2011 года безоговорочно поддерживало действующую власть. Республика уступила свои позиции лишь в 2018 году, когда на выборах главы государства наибольшую поддержку Владимиру Путину оказала Кабардино-Балкария. Также в десятку регионов с наивысшим индексом электоральной управляемости, помимо двух северокавказских республик, вошли Дагестан, Тува, Крым, Мордовия, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Ямало-Ненецкий автономный округ и Кемеровская область.

Наименьшей лояльностью власти, согласно рейтингу, отличаются избиратели Новосибирской, Ярославской, Омской и Костромской областей, а также Хабаровского края. Москва, показавшая самый низкий результат Владимира Путина на выборах в 2012 году, заняла в рейтинге 76 место, Санкт-Петербург, продемонстрировавший в этом году удивительную лояльность к поправкам в Конституцию, оказался на 57-м, а единственный субъект РФ, сказавший «нет» изменениям Основного закона, Ненецкий автономный округ, расположился на 79 строчке.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Кроме того, по мнению авторов доклада, если анализировать динамику позиций регионов в сравнении с президентскими выборами 2018 года, очевидными фаворитами конституционного голосования стали Приморский, Алтайский и Забайкальский края, Еврейская автономная область, Сахалин, Башкортостан, Ивановская, Астраханская, Нижегородская области. В свою очередь, серьёзное снижение места региона зафиксировано в Мурманской, Курганской, Архангельской областях, Ханты-Мансийском АО, Удмуртии, Курской и Свердловской областях.

Эксперты фонда также определили территориальные избирательные комиссии (ТИК), которые стали наиболее проблемными в части голосования за конституционные поправки. Первое место с результатом 37,26% «за» заняла Нарьян-Марская ТИК (НАО), а чаще всего в этом списке фигурировали избирательные комиссии Москвы и Якутии.

При этом эксперты отмечают, что пока нет однозначных данных о том, что эти цифры существенно повлияют на кадровую политику. В докладе говорится, что в последние месяцы она становилась более консервативной, вследствие чего из 16 глав регионов, чьи полномочия завершались в 2020 году, 10 получили поддержку федерального Центра в выдвижении на новый срок.

Как отметила в беседе с NEWS.ru политтехнолог Алёна Август, ранжирование регионов постепенно уже становится новым сектором информационного бизнеса. По её мнению, в представленном «Петербургской политикой» исследовании действительно учтено несколько факторов и есть определённая логика.

Думаю, все согласны с тем, кто занял первое место в рейтинге. Впрочем, в Чечне (модно добавлять практически любое прилагательное к слову «управляемость») — эта аномалия уже стала аксиомой. Я бы не рассматривала данный рейтинг как инструкцию к смене первых лиц регионов и даже в управлениях внутренней политики, хотя повод задуматься есть. Но факторов, влияющих на динамику управляемости, всё же достаточно больше. И более интересными могут показаться цифры динамики самого региона. Собственно, и в Кремле, я думаю, смотрят на это верным «отеческим взглядом»: важно, как меняется ребёнок по сравнению с самим собой (так говорят нам писхологи), а не по сравнению с другими. Думаю, именно неуёмное желание любыми путями перещеголять другие регионы в демонстрации лояльности порой приносит весьма спорные плоды в виде протестов, которых могло бы не быть. Алёна Август политтехнолог политтехнолог

Эксперт также выразила надежду, что руководители регионов будут впредь работать чуть тщательнее и бережнее, воспринимая население как людей, а не как «ширнармассы». По-другому сейчас нельзя, уверена она.