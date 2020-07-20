Затянувшийся политический кризис в Хабаровске, кажется, сдвинулся с мёртвой точки. Регион, 11 дней с момента ареста губернатора Сергея Фургала остававшийся без руководителя, наконец-то его обрёл. Президент России Владимир Путин предложил занять пост временно исполняющего обязанности главы края другому представителю ЛДПР — Михаилу Дегтярёву. У политика будет чуть больше года для того, чтобы разобраться в местных проблемах и подготовиться к выборам. Опрошенные NEWS.ru эксперты оценили электоральные перспективы врио и его шансы погасить протесты в регионе.

Ожидаемое назначение

20 июля президент России Владимир Путин предложил депутату Госдумы Михаилу Дегтярёву возглавить Хабаровский край. Тот согласился немедленно вылететь в Хабаровск, а на сайте Кремля появился текст указа главы государства, в котором он постановил отрешить Сергея Фургала от должности губернатора и назначить на его место до выборов Дегтярёва. Указ вступил в силу в день подписания.

Стоит отметить, что ещё в субботу, 18 июля, лидер ЛДПР Владимир Жириновский проговорился журналистам, что указ о назначении врио губернатора края будет подписан именно 20 числа. Более того, он рассказал об обещании Кремля отдать эту должность именно представителю либерал-демократов. В итоге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков вынужден был в понедельник пытаться сохранить интригу, но продержалась она от силы полтора часа.

Отметим, что в текущем созыве Госдумы Дегтярёв занимал пост председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, а также входил в президиум фракции ЛДПР в Госдуме. Также запомнился участием в выборах мэра Москвы 2013 года, на которых занял пятое место с результатом 2,86%. Тогда его обошли Сергей Собянин, Алексей Навальный, коммунист Иван Мельников и выдвинутый «Яблоком» Сергей Митрохин. Обогнать Дегтярёв сумел только представителя «Справедливой России» Николая Левичева.

Теперь он должен будет погасить протесты в Хабаровском крае и сделать так, чтобы к выборам губернатора регион подошёл управляемым. Времени на это ему отведено немало: как сообщил член ЦИК Евгений Шевченко, выборы губернатора состоятся больше чем через год — в единый день голосования в сентябре 2021 года. Правда, на этот же год у молодого политика намечен полёт в космос.

Михаил Дегтярёв Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2021 году намечен мой полёт, уже программа утверждена. Предприятие «Космокурс», я буду одним из испытателей, — рассказывал он в ноябре 2016 года.

Так что если не получится победить на выборах, долго он расстраиваться не будет — отправится покорять Вселенную.

Политически надёжен

В разговоре с NEWS.ru политолог Аббас Галлямов отметил, что Дегтярёв неплохой коммуникатор и достаточно харизматичный политик. К тому же членство в ЛДПР в этой ситуации идёт ему на пользу, считает эксперт.

Люди могут воспринять его назначение как доказательство того, что Кремль считается с их мнением. Тем не менее негатив в отношении Москвы и её назначенцев настолько силён, что и Дегтярёву его плюсов может не хватить. Конечно, если он выскажется сейчас в том духе, что он недоволен арестом Фургала и не верит в виновность последнего, то его шансы существенно возрастут. Аббас Галлямов политолог политолог

В свою очередь руководитель компании «Политическая экспертная группа» Константин Калачёв назвал это назначение очень предсказуемым и ожидаемым. Более того, эксперт считает, что оно в итоге снизит результаты ЛДПР на выборах в регионе.

Несмотря на навыки участия в телепрограммах, Дегтярёва трудно заподозрить в способности повторить результаты Фургала. Более того, я ещё на днях предлагал сценарий: поставьте сейчас врио любого дурака из ЛДПР, народ поживёт с ним немного и возмутится. Тут до выборов на опытного хозяйственника и замените. По просьбе трудящихся. Рейтинги федерального центра вверх. Заодно либерал-демократов «пнёте». А если оценивать Дегтярёва: он системный, предсказуемый, карьерист, звёзд с неба хватать не будет, политически надёжен, принадлежит к ЛДПР, молод. Константин Калачёв руководитель компании «Политическая экспертная группа» руководитель компании «Политическая экспертная группа»

Политолог Антон Хащенко также отметил, что многие эксперты считали именно Дегтярёва самой вероятной кандидатурой на пост временного главы Хабаровского края.

Было необходимо, с одной стороны, насколько это возможно, с уважением отнестись к мнению хабаровчан, проголосовавших в своё время за представителя ЛДПР. А с другой, на период до выборов обеспечить край адекватным управленцем, готовым как решать местные проблемы, так и коммуницировать для этого с федеральным центром без перетягивания одеяла. Об электоральных перспективах Дегтярёва говорить пока рано — выборы ещё только через год. Решение будет за самими хабаровчанами, а за это время ему предстоит решить большой объём сложных вопросов. Антон Хащенко политолог политолог

Не потушит протест

Директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков предположил, что назначение Дегтярёва «не потушит» протест в Хабаровске, поскольку он из Москвы, а люди недовольны именно федеральным центром. Кроме того, это кадровое решение рискует негативно повлиять на рейтинг ЛДПР в регионе, поскольку может сложиться впечатление, что партия «сдала Фургала».

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Федеральный центр убивает этим назначением двух зайцев: снижает рейтинг ЛДПР и «замыливает» протест. Но кого люди будут избирать в 2021 году? Если Дегтярёв провалит миссию, будет ли востребован новый условный Кожемяко — крепкий хозяйственник из «местных»? Пока неясно. Игра идёт по непонятным правилам, все делают ходы на ощупь. Для начала нужно понять, стихнет ли протест или нет. Как примут Дегтярёва? Если эскалация продолжится, то у федерального центра может встать вопрос о том, что территория плохо управляется, хотя все решения — законные. Тогда и выборы могут отменить, почему бы и нет. Главное, чтобы к тому времени «хабаровские настроения» не расползлись по Дальнему Востоку и Сибири до Урала. Илья Гращенков директор Центра развития региональной политики директор Центра развития региональной политики

Политтехнолог Дмитрий Фетисов заявил NEWS.ru, что Дегтярёва следует рассматривать лишь как временную фигуру, которая позволяет формально оставить регион за ЛДПР.

Пока не видно никаких предпосылок для того, чтобы Дегтярёв смог погасить протест и чтобы его приняли местные жители. Он — варяг, потому, учитывая нежелание жителей Хабаровска видеть такого человека, и тут партийная принадлежность роли не играет, он будет встречен холодно, и вряд ли мы увидим кардинальное снижение протеста. Дмитрий Фетисов политтехнолог политтехнолог

При этом Фетисов полагает, что если Дегтярёв сумеет в кратчайшие сроки разобраться с краем, показать жителям, что он понял регион и готов отстаивать его интересы при общении с федеральным центром, то шансы избраться у него появятся. Но пока он станет оцениваться лишь как временная кандидатура, и чуть позже по нему будет приниматься решение: делать на него ставку или искать на это место более сильного человека.

Хабаровский край/facebook.com

По сути это назначение — такое тактическое действие Кремля, чтобы взять паузу и как-то снизить градус протеста, при этом не оставляя регион без управления. Тем более что должна уже идти активная работа по отопительному сезону, и это такая вынужденная необходимость — поставить хоть кого-то, — считает эксперт.

Удастся ли федеральному центру с помощью этого назначения убедить людей в том, что акции протеста больше не нужны, станет ясно уже в ближайшие выходные. До сих пор хабаровчан не могли заставить остаться дома ни жара, ни коронавирус, ни террористическая угроза. Посмотрим, как с этой задачей справится Михаил Дегтярёв.

Над материалом также работал Сергей Изотов.