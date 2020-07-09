Не так давно мы уже анализировали ситуацию с распространяемой информацией о якобы возможном преемнике Владимира Путина. Отмеченный неизлечимым либерализмом политолог разглядел будущего президента в Кирилле Дмитриеве, молодом главе Российского фонда прямых инвестиций. Не прошло, что называется, и недели, как главный редактор не менее прогрессивной радиостанции в интервью украинскому коллеге (и по профессии, и по духу) сообщил о наличии целой запасной пятёрки преемников. Просто как в отряде космонавтов. Видимо, на тот печальный случай, если включённые в тайный список лица начнут один за другим хватать безжалостный коронавирус и терять способность к управлению страной.

На первом месте в том сакральном списке-откровении по-прежнему находится Дмитрий Медведев. А из принципиально новых лиц — нынешний глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Среди железных аргументов в пользу его преемничества приводится тот факт, что Нарышкина постоянно держат вне зоны критики, сохраняя ему высокую репутацию. Правда, руководители разведок попадают во всём мире под огонь критики только после своей отставки, а до того зачастую их имена вообще широкой публике не известны, как это было в СССР или Великобритании.

Сергей Нарышкин Сергей Булкин/NEWS.ru

Понятно, что Нарышкин — удобная фигура для разного рода карьерных прогнозов. Редкий политик в современной России обладает таким разнообразным управленческим опытом: глава кремлёвской администрации, руководитель аппарата правительства, спикер Госдумы. Даже федерацию плавания курировал. Да и знаком он с Владимиром Путиным, по его же собственному признанию, аж с 1980 года. Любопытный факт — среди научных консультантов его докторской диссертации была и Талия Хабриева, одна из редакторов конституционных поправок.

Собственно, никто никому не может запретить строить свои прогнозы относительно перспектив нового хозяина Кремля. Но удивляет другое. Энтузиасты поисков преемника Путина удивительным образом активизировались фактически в тот момент, когда сам президент призвал не тратить время на такое пустое занятие, спокойно работать и не сбивать подмётки в поисках нового перспективного «патрона».

Но, в целом, такая игра воображения понятна. Если государственники допускают, что действующий лидер покинет свой пост в 2024 году, то непримиримые либералы ждут его отставки буквально если не со дня на день, то уже точно в году следующем. Хотя прошедший плебисцит, подтвердивший факт обнуления прежних президентских сроков Владимира Путина, вроде бы должен был положить конец разного рода преждевременным спекуляциям на этот счёт. Как бы кто ни воспринимал обнуление: то ли как попытку президента уйти от статуса «хромой утки», то ли как намерение продолжить свою роль «раба на галере».

Сергей Булкин/NEWS.ru

И на таком фоне активизация суеты по поиску преемников выглядит весьма показательно. Это явная попытка хоть как-то встряхнуть братьев во либерализме, усилить надежду на то, что надо «держать порох сухим», пребывая в ожидании, что возможный недалёкий транзит власти даст шанс активизироваться, половить рыбку в водах перемен.

К слову, сам творец очередного кандидата не один год занимается поиском собственного преемника. Есть такая игра начальников.