Аслан Бжания Аслан Бжания Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложат об обращении властей Абхазии в Генпрокуратуру РФ с просьбой возбудить уголовное дело по поводу возможного отравления кандидата в президенты республики Аслана Бжании.

Это обращение будет доведено до Смоленской площади, будет доложено руководству страны и будет соответствующим образом проанализировано,цитирует ТАСС Пескова.

В министерстве здравоохранения и соцобеспечения Абхазии сообщили, что у Бжании была диагностирована двухсторонняя пневмония.

Как писал NEWS.ru, власти Абхазии обратились в Генпрокуратуру РФ с требованием возбудить уголовное дело по поводу возможного отравления Аслана Бжании. Накануне оппозиционного политика в состоянии медикаментозной комы доставили в Краснодар из сочинской больницы, куда его госпитализировали с подозрением на инсульт. По сведениям оппозиционного фонда «Апра», Бжании стало плохо во время возвращения из Москвы в Сухум при подъезде к госгранице.

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