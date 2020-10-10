Путина озадачило отсуствие портрета Ленина в комнате Зюганова

https://static.news.ru/photo/52ab621a-0bba-11eb-9966-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин пообщался в режиме онлайн с лидерами думских фракций 6 октября. 11 октября стали известные новые подробности встречи.

Фрагменты совещания показали в эфире телеканала «Россия 1». Президент подробно рассмотрел домашние интерьеры собеседников. Особенно его заинтересовала комната Геннадия Зюганова. За спиной главы КПРФ висел портрет Александра Пушкина.

А где же Владимир Ильич Ленин, Карл Маркс, Фридрих Энгельс? — иронично поинтересовался глава государства.

Зюганов ответил, что за кадром у него знамя Победы и изображение Родины-матери. Политик подчеркнул, что находится в достойном окружении.

Лидера ЛДПР Владимира Жириновского в начале разговора не было на месте. Путин попросил его позвать. Когда Жириновский появился на экране, президент предположил, что тот «решил перекусить».

Ранее Зюганов сравнил оппозиционера Алексея Навального с первым президентом России Борисом Ельциным, передавал NEWS.ru.