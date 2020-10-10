Путина озадачило отсуствие портрета Ленина в комнате Зюганова

Президент России Владимир Путин пообщался в режиме онлайн с лидерами думских фракций 6 октября. 11 октября стали известные новые подробности встречи.
Фрагменты совещания
А где же Владимир Ильич Ленин, Карл Маркс, Фридрих Энгельс? — иронично поинтересовался глава государства.
Зюганов ответил, что за кадром у него знамя Победы и изображение Родины-матери. Политик подчеркнул, что находится в достойном окружении.
Лидера ЛДПР Владимира Жириновского в начале разговора не было на месте. Путин попросил его позвать. Когда Жириновский появился на экране, президент предположил, что тот «решил перекусить».
Ранее Зюганов сравнил оппозиционера Алексея Навального с первым президентом России Борисом Ельциным, передавал NEWS.ru.
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