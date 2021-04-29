Путин жёстко высмеял политиков в Европе шуткой про генерала и булочки

https://static.news.ru/photo/883af8da-789a-11eb-bc35-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин в четверг, 29 апреля, провёл онлайн-встречу с главами крупнейших французских компаний. Он обсудил с ними проекты и сферы сотрудничества двух стран и заверил, что Москва готова оказать помощь и дать некоторые преференции иностранным предпринимателям.

В частности, у России и Франции есть общие интересы в сфере автомобилестроения, пищевой промышленности, топливно-энергетическом комплексе, перечислил глава государства. Он отметил, что есть политики, которые пытаются помешать реализации многих проектов, включая газопровод «Северный поток — 2».

Различные политические силы считают, что электричество берётся прямо из розетки электрической, а как оно туда попадает — никто не вдаётся в подробности. У нас, знаете, был такой писатель-классик Салтыков-Щедрин, у него был персонаж — генерал, который в лесу оказался, и он посылал своего денщика за булочками. Полагал, что круассаны и булочки растут на деревьях, — сказал президент.

Он отметил, что у него складывается впечатление о некоторых европейских политиках, что они думают, будто электричество берётся просто из розетки.

Путин посетовал, что французские инвесторы имеют не самую крупную долю на российском рынке, а уж Россия имеет ещё больше сложностей для инвестирования во французскую экономику.

Ранее NEWS.ru писал, что президент заявил, что вопреки имеющимся сложностям России удаётся обеспечить макроэкономическую стабильность и устойчивость на финансовых рынках.