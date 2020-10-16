Путин заменил посла РФ в Литве

https://static.news.ru/photo/74c8f428-0fa4-11eb-80f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/pg/RusEmbassyLithuania

Президент Владимир Путин назначил новым послом в Литве Алексея Исакова. Ранее он временно руководил департаментом по Северной Америке в центральном аппарате Министерства иностранных дел.

Последние семь лет чрезвычайным и полномочным послом в Вильнюсе был Александр Удальцов. Сейчас ему 69 лет.

Указы о назначении одного дипломата и освобождении от должности другого опубликованы 16 октября на официальном портале правовой информации.

О смене литовского посла стало известно несколько месяцев назад. 28 мая об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на свой источник. Тогда же собеседник агентства заявил, что новым послом РФ в Канаде станет Олег Степанов, который занимает пост директора департамента внешнеполитического планирования МИД РФ.

21 сентября Владимир Путин назначил Марата Павлова послом России на Филиппинах. До этого дипломат занимал должность генерального консула в Генуе, писал NEWS.ru.

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