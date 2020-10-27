Путин высказался о предложении запретить сравнения СССР и нацистов

https://static.news.ru/photo/e82da496-1868-11eb-8896-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин пообещал подумать о предложении запретить публичное сравнение и отождествление действий руководства СССР и гитлеровской Германии во времена Великой Отечественной войны. С такой инициативой во время заседания Совета по культуре и искусству выступила депутат Госдумы Елена Ямпольская.

Если редакторам у наших издательств не хватает ума, совести и брезгливости, чтобы изымать подобные пассажи, им следует помочь законодательством. Мне кажется, у нас есть моральное право ужесточать закон, когда речь идёт об осквернении нашей исторической памяти, — заявила Ямпольская.

Она отметила, что в настоящее время уже готовится законодательный проект, который закрепит соответствующую инициативу. Президент поддержал депутата, отметив, что действовать в этих вопросах нужно «аккуратно».

Согласен с вашими предложениями, нужно аккуратно, конечно, но сделать. Но если в некоторых странах за отрицание геноцида армян предусмотрено уголовное наказание, нам сам Бог велел, наверное, включать соответствующие механизмы для защиты совсем недавнего прошлого, — заявил Путин.

Как сообщал NEWS.ru, российский президент ранее в ходе заседания Совета пообещал делать всё, чтобы учреждения культуры не закрывались, несмотря на ситуацию с коронавирусом. Об этом он сказал, комментируя слова актёра и режиссёра Владимира Машкова о том, что на сегодняшний день театры могут заполняться не более чем на 50%.