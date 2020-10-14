Путин внёс в Госдуму законопроект о Госсовете

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Президент РФ Владимир Путин внёс на рассмотрение в Госдуму законопроект о статусе, структуре и полномочиях Государственного совета.

Проект федерального закона «О Государственном Совете РФ» внесён президентом в Государственную думу 14.10.2020 г. в составе второго пакета законопроектов в целях реализации положений обновлённой Конституции, — сообщили в пресс-службе Комитета Госдумы по госстроительству.

Согласно законопроекту, Госсовет возглавит президент РФ, в него войдут премьер, спикеры обеих палат парламента, глава администрации президента и главы регионов. Председатель и члены Госсовета будут участвовать в его деятельности на общественных началах. Совещательный орган будет состоять из президиума, комиссий и рабочих групп по направлениям деятельности, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, прошедшее в сентябре заседание президиума Госсовета дало понять, что никаких дополнительных полномочий ему придано не будет. Да это и не нужно. Госсовет должен полностью соответствовать в функциональном плане тому, что собственно и было заложено в его концепцию. Служить площадкой для постоянных контактов региональных элит с руководством страны. Вот только прошедший президиум ГС расставил дополнительно все точки над «i». Прежде всего, Владимир Путин как бы перераспределил роли и компетенцию в осуществлении национальных проектов, продвижение которых, согласование их дополнительных параметров и временная корректировка становятся сутью работы Госсовета на ближайшие годы. Теперь кабинету Михаила Мишустина будет предписано не просто теснее сотрудничать с командами губернаторов, но и подробнее вникать в местные особенности, что прежде было полностью исключено.