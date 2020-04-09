Путин уволил замглавы МВД — начальника следственного департамента

https://static.news.ru/photo/8c276ba8-7a8b-11ea-b973-fa163e074e61_660.jpg Александр Романов Фото: мвд.рф

Президент Владимир Путин 9 апреля освободил от должности заместителя министра внутренних дел России — начальника следственного департамента МВД Александра Романова.

Отставка случилась на фоне обвинений в коррупции, выдвинутых против высокопоставленных сотрудников следственного департамента, передаёт ТАСС.

Романов руководил департаментом с 2016 года. За неполные четыре года службы в должности замминистра получил звание генерал-лейтенанта в 2018 году и генерал-полковника 20 февраля 2020 года. Начал карьеру в 1989 году милицейским следователем в Ленинграде.

Как писал NEWS.ru, 3 апреля в Москве арестовали замруководителей следственного департамента МВД Александра Бирюкова и Александра Краковского, старшего следователя Александра Брянцева.