Суд арестовал генерала МВД Краковского за злоупотребление полномочиями

Басманный суд отправил под стражу заместителя начальника следственного департамента МВД РФ генерала Александра Краковского. Причиной стало злоупотребление полномочиями.
Постановлением судьи Басманного районного суда от 3 апреля 2020 года удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Краковского А. М. до 1 июня 2020 года, — заявила пресс-секретарь.
Суд также отказал защите в избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Вместе с Краковским были арестованы генерал Александр Бирюков и следователь МВД РФ по особо важным делам Александр Брянцев,
NEWS.ru писал ранее, что Следственный комитет попросил Басманный суд Москвы арестовать двух генералов и следователя МВД за превышение должностных полномочий.
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