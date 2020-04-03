Суд арестовал генерала МВД Краковского за злоупотребление полномочиями

https://static.news.ru/photo/8bbe5ca2-75e6-11ea-a820-fa163e074e61_660.jpg Александр Краковский Фото: мвд.рф

Басманный суд отправил под стражу заместителя начальника следственного департамента МВД РФ генерала Александра Краковского. Причиной стало злоупотребление полномочиями.

Постановлением судьи Басманного районного суда от 3 апреля 2020 года удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Краковского А. М. до 1 июня 2020 года, — заявила пресс-секретарь.

Суд также отказал защите в избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Вместе с Краковским были арестованы генерал Александр Бирюков и следователь МВД РФ по особо важным делам Александр Брянцев, передаёт ТАСС.

NEWS.ru писал ранее, что Следственный комитет попросил Басманный суд Москвы арестовать двух генералов и следователя МВД за превышение должностных полномочий.