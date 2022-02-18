Путин: учения «Союзная решимость — 2022» носят оборонительный характер

Российско-белорусские учения «Союзная решимость — 2022» носят сугубо оборонительный характер и никому не угрожают, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Мероприятие транслировал телеканал RT. Российский лидер отметил, что манёвры были запланированы заранее, на них присутствуют атташе из различных государств. Учения стартовали в Белоруссии 10 февраля, это второй этап проверки сил реагирования Союзного государства.

Мы договорились и впредь коллективно принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности двух стран в свете нарастающей военной активности стран НАТО на внешних границах союзного государства. В этом контексте совместно дали высокую оценку учениям «Союзная решимость — 2022», активная фаза которых продлится в Белоруссии до 20 февраля. Должен констатировать, что эти учения имеют сугубо оборонительный характер и никому не угрожают, — сказал Путин.

Он отметил, что манёвры были запланированы заранее. По словам главы государства, на учениях присутствуют военные атташе ряда зарубежных государств, которые «своими глазами наблюдают за происходящими событиями».

Российско-белорусские военные учения «Союзная решимость — 2022» являются вторым этапом проверки сил реагирования Союзного государства. На манёврах стороны отработали задачи «по пресечению и отражению внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, а также по противодействию терроризму и защите интересов Союзного государства».

19 февраля завершающий этап учений посетит украинский атташе по вопросам обороны в Белоруссии. Это ответный шаг на посещение белорусским атташе украинских манёвров «Метель-2022».