https://static.news.ru/photo/1d145e4c-cf28-11e9-9b28-fa163e074e61_660.jpgКа-226ТФото: Сергей Булкин/News.ru
Президент РФ Владимир Путин рассказал премьер-министру Индии Нарендре Моди о преимуществах лёгких многоцелевых вертолётов Ка-226Т, которые Россия планирует поставлять в эту страну.
Он хорошо выдерживает боковые ветровые нагрузки в горах и на море, — цитирует РИА Новости российского лидера.
Глава России сообщил, что сам летал на таком вертолёте и ему понравилось.
Межправительственное соглашение 2015 года предполагает поставку для нужд минобороны Индии 60 вертолётов Ка-226Т и производство в Индии ещё 140 таких машин.
Моди также осмотрел гражданский вертолёт Ми-171А2, который Россия начинает поставлять Индии в рамках ранее заключённого контракта.
Как писал News.ru, Путин и Моди прибыли на судостроительный комплекс «Звезда» в городе Большой Камень в Приморском крае. Ранее российский лидер встретил Моди на причале острова Русский. Они тепло поприветствовали друг друга.