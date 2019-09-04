Ка-226Т Ка-226Т Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент РФ Владимир Путин рассказал премьер-министру Индии Нарендре Моди о преимуществах лёгких многоцелевых вертолётов Ка-226Т, которые Россия планирует поставлять в эту страну.

Он хорошо выдерживает боковые ветровые нагрузки в горах и на море, — цитирует РИА Новости российского лидера.

Глава России сообщил, что сам летал на таком вертолёте и ему понравилось.

Межправительственное соглашение 2015 года предполагает поставку для нужд минобороны Индии 60 вертолётов Ка-226Т и производство в Индии ещё 140 таких машин.

Моди также осмотрел гражданский вертолёт Ми-171А2, который Россия начинает поставлять Индии в рамках ранее заключённого контракта.

Как писал News.ru, Путин и Моди прибыли на судостроительный комплекс «Звезда» в городе Большой Камень в Приморском крае. Ранее российский лидер встретил Моди на причале острова Русский. Они тепло поприветствовали друг друга.

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