Путин провёл переговоры с Макроном в режиме видеоконференции

https://static.news.ru/photo/7e54b0a8-b7cb-11ea-8554-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели встречу в режиме видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В начале разговора лидеры двух государств обсудили торжественные мероприятия в честь 75-летия Победы, которые прошли в Москве.

Путин подчеркнул, что Россия никогда не забудет французских солдат, которые сражались в годы Второй мировой войны вместе с советскими бойцами на Восточном фронте. Он также напомнил о советских воинах, которые сражались в рядах французского Сопротивления.

Тысячи советских граждан воевали в рядах французского Сопротивления, на территории самой Франции. И это, безусловно, наше общее достояние — Победа над нацизмом, — заявил Путин в беседе с Макроном.

Российский лидер отметил, что никуда не делись угрозы терроризма, неконтролируемой миграции, изменения климата, различные пандемии, не только коронавирусная инфекция, а также проблемы разрушающейся системы контроля над вооружениями. По его словам, эти вопросы являются общей повесткой дня для России и Франции.

Я счастлив, что мы смогли найти время для этого разговора несмотря на то, что, как ты сказал, мы, к сожалению, общаемся через экран, через камеру. Это позволяет нам сэкономить время на перелёте, но, конечно, это не так приятно, как личная встреча, — заявил французский президент.

Также лидеры двух стран обсудили ситуацию на Украине и на Ближнем Востоке. Макрон заявил, что хотел бы приехать в Россию с официальным визитом, когда позволят санитарные условия. Путин подчеркнул, что будет рад видеть французского президента.

Кроме беседы с Макроном у Путина запланирован ещё один международный телефонный разговор. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

NEWS.ru писал, что лидеры Белоруссии и РФ Александр Лукашенко и Владимир Путин могут встретиться 30 июня во Ржеве на открытии памятника советским воинам.