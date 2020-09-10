Путин проведёт совещание Совбеза РФ 11 сентября

https://static.news.ru/photo/d991a500-f418-11ea-b96a-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин 11 сентября работает в своей резиденции в Ново-Огарёво. В середине дня глава государства проведёт совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.

О графике президента рассказал его секретарь Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости. По словам представителя Кремля, после совещания у Путина запланировано несколько закрытых рабочих встреч.

10 сентября российский президент провёл совещание с членами кабмина, посвящённое проблемам экономики в условиях пандемии коронавируса, писал NEWS.ru. Путин в ходе общения с министрами отметил, что РФ, как и вся планета, столкнулась с объективными проблемами, когда из-за распространения инфекции пришлось останавливать целые отрасли экономики. При этом глубина экономического спада в России оказалась не такой значительной, как в США или еврозоне, отметил глава государства.