Путин проведёт совещание с правительством 23 марта

Проведение Киевом референдума по статусу Луганской и Донецкой народных республик и Крыма — нереальная идея и «уловка» президента Украины Владимира Зеленского, заявил NEWS.ru политолог Сергей Марков. По его словам, подобные мероприятия проводятся властями только тогда, когда они уверены в нужных результатах и могут ими манипулировать.

По-крупному, референдум без заранее известного результата невозможен. Это является уловкой Зеленского для прекращения боевых действий [на Украине]. Запад в лице США и Британии ему приказал сделать всё, чтобы максимально задержать...