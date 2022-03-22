Путин проведёт совещание с правительством 23 марта

Очередное совещание российского лидера Владимира Путина с членами правительства состоится 23 марта. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Там отметили, что на встрече обсудят реализацию программ инфраструктурного и жилищного строительства.
Профильной темой станет реализация программ инфраструктурного и жилищного строительства, — говорится в заявлении.
С докладом выступит вице-премьер Марат Хуснуллин. Участники встречи также намерены рассмотреть на совещании «ряд актуальных текущих вопросов». Какие именно актуальные вопросы обсудят на совещании, в Кремле не уточнили.