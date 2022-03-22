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Путин проведёт совещание с правительством 23 марта

15:31, 22 марта 2022
Путин проведёт совещание с правительством 23 марта
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Очередное совещание российского лидера Владимира Путина с членами правительства состоится 23 марта. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Там отметили, что на встрече обсудят реализацию программ инфраструктурного и жилищного строительства.

Профильной темой станет реализация программ инфраструктурного и жилищного строительства, — говорится в заявлении.

С докладом выступит вице-премьер Марат Хуснуллин. Участники встречи также намерены рассмотреть на совещании «ряд актуальных текущих вопросов». Какие именно актуальные вопросы обсудят на совещании, в Кремле не уточнили.

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